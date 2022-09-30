Про підписання указу стало відомо 30 вересня. Його опублікували на порталі правової інформації Росії. До армії планують забрати 120 тисяч чоловіків.

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Призиватимуть до війська з 1 листопада до 31 грудня. Зазвичай кампанію в Росії розпочинали з 1 жовтня.

Про що запевнили у військовому керівництві

У російському генштабі переконують, що строковиків не змушуватимуть брати участь "спеціальній воєнній операції" й це ніяким чином не пов'язано з Україною. Нібито після мобілізації всі повернуться додому.

Мовиться про громадян Росії віком від 18 до 27 років. Ці люди не перебувають у запасі.

Чи воюють строковики

Російське керівництво переконувало, що не відправляє строковиків до України. Проте розслідувачі The Insider і Bellingcat встановили, що це брехня, оскільки призовників силою змушують підписувати контракти. Їхні родичі заявляють про погрози з боку військових.

"Мого сина, Часова Данила Ігоровича, який проходить термінову службу у 254 мотострілецькому полку, в/ч 91704 насильно змушують підписати контракт. Допоможіть мені, будь ласка", – росіяни скаржаться розслідувачам.

Додали, що загарбники не зважають, якщо строковики таки не підписують контрактів. Вони підробляють підписи.

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