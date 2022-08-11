Окупанти підробляють документи

Розслідувачі зібрали свідчення рідних та близьких російських строковиків про те, як їх погрозами та силою змушують укладати контракти. Родини росіян у відчаї та просять про допомогу.

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"Мого сина, Часова Данила Ігоровича, який проходить термінову службу у 254 мотострілецькому полку, в/ч 91704 насильно змушують підписати контракт. Допоможіть мені, будь ласка", – наводять розслідувачі скаргу.

Ще одне свідчення близьких підтверджує, що росія кидає на війну проти України рядових строковиків. Окупанти, погрожуючи, змушують підписувати контракти.

Мій син, рядовий строкової служби був спочатку відправлений в Україну, а потім виведений з її території. Після прибуття зі строковиками була проведена бесіда, щоб вони говорили, що власноручно підписали контракт перед відправленням на "спецоперацію". Я звернувся на гарячу лінію міноборони росії за роз'ясненнями. За декілька годин після цього син повідомив, що їх викликали до штабу та погрожували, що знову відправлять до зони бойових дій,

– пожалівся чоловік на умовах анонімності.

Відповідно до іншого свідчення, російські окупанти навіть підробляють підписи тих строковиків, які відмовилися укладати контракт.

"Мій син проходив службу у Бєлгородській області, з 20 лютого на зв'язок не виходить. Я маю відомості, що командир не відпускає строковиків, погрожує дезертирством. У військовій частині всі про це знають, вони змусили підписати дітей контракти, хто відмовився, підробили підпис", – йдеться у свідчення.

Як пишуть розслідувачі The Insider і Bellingcat, випадків, коли окупанти підробляють документи, чимало.

У лютому мій син строковик повідомив, що його "добровільно-примусово" змусили підписати рапорт на час навчань у полях у місті Курськ. Жодний контракт не підписував, але, мабуть, за нього видали той рапорт,

– жаліються близькі строковиків.

Розслідувачі зазначають, що ще гірше поводяться з мобілізованими на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Таких військових без спорядження кидають на першу лінію.

"Я мати громадянина "ДНР", який має громадянство РФ. Раніше він не проходив службу в армії і немає військової підготовки взагалі. Наприкінці лютого було мобілізовано для участі у "спецоперації". У цей час вони були без елементарного постачання, спали у лісі без наметів. Їжі не вистачає на всіх і води дуже мало, збирали сніг у лісі та топили. Ставлять воювати на першу лінію з одним ріжком в автоматі", – йдеться у повідомленні.

Шалені втрати росії

росія поки не оголошувала загальну мобілізацію, але проводить її таємно. російське військово-політичне керівництво вимушене це робити через шалені втрати у війні проти України.

Зранку 11 серпня у Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати російської армії у війні проти України. Відповідно до цих даних, в Україні вже загинуло 43 тисячі російських солдатів.

Дізнайтесь більше – втрати росіян станом на 11 серпня: дивіться відео