оккупанты подделывают документы

Расследователи собрали свидетельства родных и близких российских срочников о том, как их угрозами и силой заставляют заключать контракты. Семья россиян в отчаянии просят о помощи.

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"Мого сына, Часова Даниила Игоревича, проходящего срочную службу в 254 мотострелковом полку, в/ч 91704 насильно заставляют подписать контракт. Помогите мне, пожалуйста", – приводят расследователи жалобу.

Еще одно свидетельство близких подтверждает, что россия бросает на войну против Украины рядовых срочников. Оккупанты, угрожая, заставляют подписывать контракты.

Мой сын, рядовой срочной службы, был сначала отправлен в Украину, а затем выведен с ее территории. По прибытии со срочниками была проведена беседа, чтобы они говорили, что собственноручно подписали контракт перед отправкой на спецоперацию. Я обратился на горячую линию минобороны россии за разъяснениями. Через несколько часов после этого сын сообщил, что их вызвали в штаб и угрожали, что снова отправят в зону боевых действий,

– пожаловался мужчина на условиях анонимности.

Согласно другому свидетельству, российские оккупанты даже подделывают подписи тех срочников, которые отказались заключать контракт.

"Мой сын проходил службу в Белгородской области, с 20 февраля на связь не выходит. У меня есть сведения, что командир не отпускает срочников, угрожает дезертирством. В воинской части все об этом знают, они заставили подписать детей контракты, кто отказался, подделали подпись", – говорится в свидетельстве.

Как пишут расследователи The Insider и Bellingcat, случаев, когда оккупанты подделывают документы, немало.

В феврале мой сын срочник сообщил, что его "добровольно принудительно" заставили подписать рапорт на время учений в полях в городе Курск. Никакой контракт не подписывал, но, видимо, за него выдали этот рапорт,

– жалуются близкие срочники.

Расследователи отмечают, что еще хуже обращаются с мобилизованными на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Таких военных без снаряжения бросают на первую линию.

"Я мать гражданина "ДНР", который имеет гражданство РФ. Ранее он не проходил службу в армии и нет военной подготовки вообще. В конце февраля был мобилизован для участия в "спецоперации". В это время они были без элементарных поставок, спали в лесу без палаток. Еды не хватает на всех и воды очень мало, собирали снег в лесу и топили. Ставят воевать на первую линию с одним рожком в автомате", – говорится в сообщении.

Безумные потери россии

россия пока не объявляла всеобщую мобилизацию, но проводит ее тайно. российское военно-политическое руководство вынуждено это делать из-за безумных потерь в войне против Украины.

Утром 11 августа в Генеральном штабе ВСУ обнародовали ориентировочные потери русской армии в войне против Украины. Согласно этим данным, в Украине уже погибли 43 тысячи российских солдат.

Узнайте больше – потери россиян по состоянию на 11 августа: смотрите видео