Советник минобороны россии и глава московского центра анализа стратегий и технологий руслан пухов заявил, что ситуация для российской армии в Украине "может стать драматичной уже в конце этого лета". Интервью россиянина расшифровало германское издание FOCUS.

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В россии нет высокоточного оружия, а солдат – маловато

В интервью российскому журналисту пухов жалуется, что линия фронта в Украине слишком велика, и отправленных в наше государство оккупантов, в частности пехоты, недостаточно. Украинцы уверенно держат оборону и имеют многочисленные артиллерийские и наземные войска.

Мы пытаемся прорвать украинскую линию обороны с слишком малым количеством солдат, уязвимыми танками и военными машинами. российская армия пытается решить проблему массового применения артиллерии, однако прогресс идет слишком медленно,

– признает пухов.

На протяжении интервью советник российского минобороны много жалуется на оснащение их армии, в частности, на то, что у страны-агрессора нет истребителей нового поколения и высокоточного оружия. По его словам, именно это и повлияло на то, что россиянам не удалось покорить украинское воздушное пространство.

пухов рассказывает, что в Украине они применяют устаревшие танки, когда израильтяне и американцы давно обновили свою технику современными технологиями. При этом прямые столкновения россиян и украинцев на поле боя сравнивают с "гладиаторскими боями".

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Неуправляемые российские снаряды – неэффективны

российский аналитик отмечает, что армия оккупантов стреляет сотнями, иногда тысячами неуправляемых снарядов по украинской территории. По его словам, стоят они дешево, впрочем, почти не демонстрируют результатов.

Так, он подчеркивает, что два высокоточных снаряда противника, то есть ВСУ, наносят значительно больший вред россиянам, чем тысячи неуправляемых, выпущенных оккупантами по украинским позициям.

HIMARS в руках ВСУ – это "обострение проблем" для оккупантов

Благодаря ловкости, дальности и точности американских HIMARS, украинские воины теперь могут уничтожать склады боеприпасов, командные пункты и цепочки поставок врага с относительно большого расстояния.

На это, конечно же, жалуется и пухов – отмечает, что до поставок HIMARS Украине, как российские, так и украинские военные использовали гаубицы и РСЗО, которые могли бить на расстояние от 13 до 25 километров, так что теперь американское оружие значительно обостряет проблемы. оккупационного войска.

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К концу лета ситуация для оккупантов может "стать драматичной"

Пухов понимает, что поставки западного оружия Украине будут стабильными. Он отмечает, что ВСУ быстро учатся им управлять. Поэтому советник кремля делает вывод, что к концу лета ситуация для оккупантов "может стать драматичной". Аналитик жалуется, что россия не мобилизует достаточно солдат, когда в Украине "проходит уже четвертая волна мобилизации".

Нам дорого стоило недооценивать врага (Вооруженные Силы Украины – ред. 24 канал). Украинцы, безусловно, испытывают проблемы с россиянами в большом наступлении, но их войска хорошо оснащены,

– признает, подытоживая, пухов.

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