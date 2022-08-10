По данным издания Bloomberg, россия может перевозить оружие из Сирии на коммерческих судах. Известно, что в прошлом месяце торговое судно с военными машинами прошло пролив Босфор на пути из Сирии в россию. Это для 24 канала прокомментировал военный эксперт Игаль Левин.

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оккупанты разбирают старую технику на запчасти

Он отметил, что у россиян есть позиции и в Сирии, и в Африке, и даже в Северной Корее. Однако там у них старое советское оружие. Ничего современного россияне оттуда не привезут – ни гиперзвуковых ракет, ни каких-либо систем. Но там есть советская артиллерия, гаубицы, старые советские БМП и запчасти.

Как пояснил Левин, есть такой термин как "каннибализм военной техники", когда разбирают 10 танков в плохом состоянии, чтобы получить запчасти для 2 - 3 таких же, но рабочих танков.

советский союз в свое время наштамповал очень много древнего оружия, которое можно разбирать на запчасти и везти, в том числе и гражданскими судами, в россию и на территорию боевых действий. Все это реально и возможно, и отвергать это не нужно,

– добавил он.

Откуда россияне берут иностранные запчасти

В то же время, детали иностранного производства, которые находили в российской технике – это не "каннибализм". Очень много систем, чипов, электроники можно взять из обычной бытовой техники. Да, гиперзвуковые ракеты с использованием деталей из бытовой техники построить не удастся, но беспилотники – вполне.

По словам военного эксперта, для этого россияне активно используют всяческие матрицы, чипы, гражданские камеры и фотоапарты, контролеры, микроволновки, холодильники и т.д. Такое явление распространено и действительно создает проблему.

"Нужно искать, как это решать, в частности, усиливать санкции, включающие ограничения на поставку россии электроники", – подытожил Игаль Левин.

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Потери врага в полномасштабной войне

На такие шаги как каннибализм техники и разборку бытовых устройств россияне вынуждены идти в том числе и из-за безумных потерь, которые они несут в Украине. Так, по состоянию на утро 10 августа оккупанты потеряли :