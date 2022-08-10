За даними видання Bloomberg, росія може перевозити зброю із Сирії на комерційних суднах. Відомо, що минулого місяця торгове судно з військовими машинами пройшло протоку Босфор на шляху з Сирії до росії. Це для 24 каналу прокоментував військовий експерт Ігаль Левін.

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окупанти розбирають стару техніку на запчастини

Він зауважив, що у росіян є позиції і в Сирії, і в Африці, і навіть в Північні Кореї. Однак там вони мають стару радянську зброю. Нічого сучасного росіяни звідти не привезуть – ані гіперзвукових ракет, ані якихось систем. Але там є радянська артилерія, гаубиці, старі радянські БМП та запчастини.

Як пояснив Левін, є такий термін як “канібалізм військової техніки”, коли розбирають 10 танків у поганому стані, аби отримати запчастини для 2 – 3 таких самих, але робочих танків.

радянський союз свого часу наштампував дуже багато древньої зброї, яку також можна розбирати на запчастини і гнати, зокрема й цивільними суднами, в росію та на територію бойових дій. Усе це реально та можливо, і відкидати це не потрібно,

– додав він.

Звідки росіяни беруть іноземні запчастини

Водночас деталі іноземного виробництва, які знаходили у російській техніці – це не "канібалізм". Дуже багато систем, чипів, електроніки можна взяти зі звичайної побутової техніки. Так, гіперзвукові ракети з використанням деталей з побутової техніки побудувати не вдасться, але безпілотники – цілком.

За словами військового експерта, для цього росіяни активно використовують усілякі матриці, чипи, цивільні камери та фотоапарти, контролери, мікрохвильовки, холодильники тощо. Таке явище є розповсюдженим і справді створює проблему.

"Потрібно шукати, як це вирішувати, зокрема посилювати санкції, що включатимуть обмеження на постачання росії електроніки", – підсумував Ігаль Левін.

Військовий експерт Ігаль Левін про те, як росія поповнює запаси зброї: дивіться відео

Втрати ворога у повномасштабній війні

На такі кроки як канібалізм техніки та розбирання побутових пристроїв росіяни вимушені йти зокрема й через шалені втрати, яких вони зазнають в Україні. Так, станом на ранок 10 серпня окупанти втратили: