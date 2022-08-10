Корабель прибув до чорноморського порту Новоросійська. В уряді США вважають, що росія використовувала торговельні судна для переміщення військових вантажів через Чорне море.

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Як росія перевозить зброю із Сирії

Судно "Спарта II" привезло військові машини з сирійського порту Тартус, який використовує росія.

Яка саме зброя була на кораблі – невідомо. Його бачили у Сирії з транспортними засобами в трюмі, а також помічали під час перетину протоки Босфор і пізніше побачили у Новоросійську з щонайменше 11 транспортними засобами.

Зазначається, що судно, яке належить компанії ТОВ "Оборонлогістика", на яку США наклали санкції і перебуває під контролем міноборони росії, здійснило подорож без перешкод з боку члена НАТО Туреччини.

Джерела підкреслили, що росія і раніше використовувала ці судна. Компанія неодноразово переправляла військові вантажі з росії до Сирії.

Що кажуть у турецькі чиновники

Відповідальний за цей напрям турецький чиновник заявив, що торгові судна перевіряються лише за наявності достеменних даних, або підозри про порушення.

Якою зброєю росія обстрілює Україну

Понад 450 компонентів іноземного виробництва було виявлено у зброї, якою росія обстрілює Україну. москва придбала важливі технології від компаній із США, Європи та Азії.

росія з останніх сил готується захопити ще більше території України. Для цього вони накопичують техніку та особовий склад в бєлгородській області.

Інформація, що росія може застосувати ядерну зброю, більше схожа на інструмент інформаційно-психологічної війни. Однак така ймовірність існує, і її не можна викреслювати.

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