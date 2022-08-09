Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що путін притримується позиції "або світ з ним, або світу не існує".

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росія розуміє, що програє загальну війну

Олег Жданов зауважив, росія розуміє, що програє загальну війну, а отже може вдатись до крайніх засобів, аби втримати окуповані території.

Цілком можливо, що росія може шукати привід, щоб застосувати тактичну ядерну зброю проти Збройних сил України, розуміючи, що вони програють нам у загальновійськовому бою, і утримати ці території для них стає все дедалі неможливим,

– підкреслив експерт.

Це світова проблема

Військовий експерт також сказав, що застосування ядерної зброї в Україні або катастрофа на Запорізькій атомній електростанції буде світовою проблемою. Він виявив занепокоєння тим, якою буде реакція Європи у разі застосування росією ядерної зброї.

"Вони готові жити на континенті, на якому може вибухнути найбільша атомна електростанція, яка розташована майже в географічному центрі континенту?", – наголосив Жданов.

Те, що Захід поки мовчить, добрий знак для нас

Але Жданов також розповів, що неактивність Заходу щодо цього питання, є добрим знаком для України. Експерт нагадав заяву Бориса Джонсона, де мовилось про те, якщо росія буде намагатись застосувати зброю масового ураження, Велика Британія залишає за собою право нанесення превентивного удару без консультацій з НАТО. Потім схожа ж заява була від Білого дому.

Добрий знак у тому, що вони спокійні, а значить вони відстежують ситуацію, а значить це дійсно інформаційно-психологічний вкид для того, щоб залякати нас з вами. Можливо, також і для того, щоб подратувати європейський континент,

– акцентував Жданов.

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