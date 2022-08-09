Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что путин придерживается позиции "либо мир с ним, либо мира не существует".

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россия понимает, что проигрывает всеобщую войну

Олег Жданов отметил, что россия понимает, что проигрывает всеобщую войну, а значит может прибегнуть к крайним средствам, чтобы удержать оккупированные территории.

Вполне возможно, что россия может искать повод, чтобы применить тактическое ядерное оружие против Вооруженных сил Украины, понимая, что они проиграют нам в общевойсковом бою, и удержать эти территории для них становится все невозможным,

– подчеркнул эксперт.

Это мировая проблема

Военный эксперт также сказал, что применение ядерного оружия в Украине или катастрофа на Запорожской атомной электростанции будет мировой проблемой. Он выразил обеспокоенность тем, какой будет реакция Европы в случае применения россией ядерного оружия.

"Они готовы жить на континенте, на котором может взорваться самая большая атомная электростанция, расположенная почти в географическом центре континента?", - подчеркнул Жданов.

То, что Запад пока молчит, хороший знак для нас

Но Жданов также рассказал, что неактивность Запада по этому вопросу является хорошим знаком для Украины. Эксперт напомнил заявление Бориса Джонсона, где говорилось о том, если россия будет пытаться применить оружие массового поражения, Великобритания оставляет за собой право нанести превентивный удар без консультаций с НАТО. Потом похожее заявление было от Белого дома.

Хороший знак в том, что они спокойны, а значит, они отслеживают ситуацию, а значит это действительно информационно-психологический вброс для того, чтобы запугать нас с вами. Возможно, также и для того, чтобы подразнить европейский континент,

– акцентировал Жданов.

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