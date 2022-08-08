В результате обстрела одна работница АЭС получила ранения. Об этом 24 каналу рассказал Сергей Лышенко, депутат Запорожского областного совета.

Интересно знать Мир должен предотвратить ядерную катастрофу, – Шмыгаль поговорил с Бринк о минировании оккупантами ЗАЭС

Благодаря сотрудникам ЗАЭС работает

"Хотелось бы отметить героизм работников АЭС, многие из которых, имея возможность уехать, в том числе организационную и финансовую, не уехали. Они продолжили работать на станции, обеспечивая ее бесперебойную работу. Фактически, это продолжалось до сегодняшнего дня", – сказал Лышенко.

Чем закончатся преступления оккупантов – отключением энергоблока или дальнейшими действиями с минированием – сейчас спрогнозировать сложно. Циничные россияне угрожают, что заминировали Запорожскую АЭС.

Работу атомной электростанции удается поддерживать более или менее стабильно в качестве объекта благодаря тому, что многие механизмы бесперебойной работы были заложены еще во времена Чернобыля. Это все же современная АЭС,

– подчеркнул депутат Запорожского облсовета.

Ситуация на ЗАЭС: что нужно знать

Тоже интересно – в Запорожском облсовете раскрыли планы россии относительно "референдумов": смотрите видео