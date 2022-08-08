В результате обстрела одна работница АЭС получила ранения. Об этом 24 каналу рассказал Сергей Лышенко, депутат Запорожского областного совета.
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Благодаря сотрудникам ЗАЭС работает
"Хотелось бы отметить героизм работников АЭС, многие из которых, имея возможность уехать, в том числе организационную и финансовую, не уехали. Они продолжили работать на станции, обеспечивая ее бесперебойную работу. Фактически, это продолжалось до сегодняшнего дня", – сказал Лышенко.
Чем закончатся преступления оккупантов – отключением энергоблока или дальнейшими действиями с минированием – сейчас спрогнозировать сложно. Циничные россияне угрожают, что заминировали Запорожскую АЭС.
Работу атомной электростанции удается поддерживать более или менее стабильно в качестве объекта благодаря тому, что многие механизмы бесперебойной работы были заложены еще во времена Чернобыля. Это все же современная АЭС,
– подчеркнул депутат Запорожского облсовета.
Ситуация на ЗАЭС: что нужно знать
- 5 августа враг в очередной раз обстрелял Запорожскую АЭС. 3 "прилета" зафиксировали у промышленной площадки ЗАЭС.
- Известно, что серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщается о рисках утечки водорода и распылении радиоактивных веществ. Кроме того, высока пожарная опасность.
- Вечером 6 августа враг снова обстрелял Запорожскую АЭС. Оккупанты чудом не попали в контейнеры отработанного ядерного топлива.
- В МАГАТЭ заявили, что обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции россияне создали реальный риск ядерной катастрофы. Она может угрожать здоровью населения и окружающей среде не только в Украине, но и за ее пределами.
- В разведке отметили, что россияне заминировали энергоблоки Запорожской АЭС. Они также отвезли туда свою технику, оружие и взрывчатку.
- российские захватчики намекнули, что готовы взорвать ЗАЭС в случае попытки штурма украинских военных "Здесь будет либо русская земля – либо выжженная пустыня", – заявил российский командующий васильев.
- По данным "Энергоатома", россияне пытаются перебить все линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой. Пока остается только одна линия.
- Действия оккупантов на ЗАЭС свидетельствуют о том, что государство-агрессор занимается ядерным терроризмом. На "Росатом" должны быть наложены санкции.
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