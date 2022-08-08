Шмыгаль заявил, что действия оккупантов на этом объекте имеют все признаки ядерного терроризма со стороны россии. Премьер заявил, что мир должен объединиться, чтобы предотвратить катастрофу. Украина рассчитывает на поддержку партнеров. Агрессора нужно как можно быстрее остановить.

Заметьте россияне заинтересованы в постоянной работе Запорожской АЭС, – эксперт по ядерной безопасности

Минирование Запорожской АЭС и обстрелы этого объекта оккупантами имеют все признаки ядерного терроризма со стороны россии. Подчеркнул это во время встречи с Бриджит Бринк,

– заявил Шмыгаль.

Он добавил, что Украина получает от Штатов мощную поддержку. Именно поэтому одним из приоритетов разговора Шмыгаля и Бринк были дальнейшие шаги по усилению военной и экономической устойчивости Украины.

Что происходит на ЗАЭС

В "Энергоатоме" заявили, что россияне пытаются перебить все линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой. Пока остается только одна линия.

На оккупированной территории ЗАЭС находятся около 500 русских солдат. Оккупанты обстреливают ЗАЭС и повредили азотно-кислородную станцию. Недавно россияне чудом не попали в хранилища отработанного ядерного топлива. Если бы это случилось, была бы радиационная авария.

Важно – Зеленский требует санкции против "Росатома" из-за удара по ЗАЭС: смотрите видео