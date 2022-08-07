Сегодня российская корпорация занимается ядерным терроризмом. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

К теме Что делать при радиационной аварии: Минздрав опубликовал инструкцию для украинцев

оккупанты устроили стрельбу на Запорожской АЭС. В результате вспыхнул пожар. Энергоатом сообщает, что российские захватчики серьезно повредили атомно-кислородную станцию на АЭС, поэтому есть риск выброса радиации.

"Росатом" шантажирует весь мир

По словам Шейтельмана, когда россияне выходили из Чернобыльской АЭС, они принудили украинское руководство подписать специальный документ. В нем говорилось, что россияне охраняли стацию, и персонал не имеет к ним претензий. Там стояло три подписи:

полковника или генерала, командовавшего оккупационными силами;

украинского директора, на которого оказали давление;

представителя "Росатома".

"Росатом" – это крупная международная корпорация, строившая станции по миру. В частности, в Финляндии, которая в настоящее время вступает в НАТО. Против нее до сих пор нет международных санкций. Но они просто должны быть. "Ростатом" занимается ядерным терроризмом,

– заметил политтехнолог.

Он подчеркнул: когда россияне из танков обстреливали ЗАЭС, представитель "Росатома" заявил сотрудникам, что с 1 сентября станция переходит в подчинение "Росатома" и переподключается к российской энергетической системе.

"Это по всем законам международный ядерный терроризм, ведь есть угроза использования радиоактивных веществ. Я очень надеюсь, что украинские дипломаты смогут "дожать" международное сообщество, чтобы против "Росатома" все-таки ввели санкции", – пояснил Шейтельман.

Политтехнолог добавил, что опасения Запада вполне понятны. Дело в том, что российский холдинг поставляет многим зарубежным станциям сырье, в частности, обогащенный уран. Это может подвергнуть угрозе работу иностранных атомных станций.

"Но санкции нужно ввести. Иначе, это поддаваться ядерному шантажу. Как Европа решила переориентировать потоки газа, так нужно переориентировать потоки урана", – подытожил Михаил Шейтельман.

"Росатом" занимается ядерным терроризмом: смотрите видео