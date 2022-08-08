Внаслідок обстрілу одна працівниця АЕС отримала поранення. Про це 24 каналу розповів Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради.

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Завдяки співробітникам ЗАЕС працює

"Хотілося б відзначити героїзм працівників АЕС, багато з яких маючи можливість виїхати, в тому числі організаційну та фінансову, не виїхали. Вони продовжили працювати на станції, забезпечуючи її безперебійну роботу. Фактично, це тривало до сьогоднішнього дня", – сказав Лишенко.

Чим закінчиться злочини окупантів – вимкненням енергоблока чи подальшими діями з мінуванням – наразі спрогнозувати важко. Цинічні росіяни погрожують, що замінували Запорізьку АЕС.

Роботу атомної електростанції вдається підтримувати більш-менш стабільно як об'єкта завдяки тому, що багато механізмів для безперебійної роботи було закладено ще за часів Чорнобиля. Це все ж таки сучасна АЕС,

– підкреслив депутат Запорізької облради.

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