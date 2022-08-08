Внаслідок обстрілу одна працівниця АЕС отримала поранення. Про це 24 каналу розповів Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради.
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Завдяки співробітникам ЗАЕС працює
"Хотілося б відзначити героїзм працівників АЕС, багато з яких маючи можливість виїхати, в тому числі організаційну та фінансову, не виїхали. Вони продовжили працювати на станції, забезпечуючи її безперебійну роботу. Фактично, це тривало до сьогоднішнього дня", – сказав Лишенко.
Чим закінчиться злочини окупантів – вимкненням енергоблока чи подальшими діями з мінуванням – наразі спрогнозувати важко. Цинічні росіяни погрожують, що замінували Запорізьку АЕС.
Роботу атомної електростанції вдається підтримувати більш-менш стабільно як об'єкта завдяки тому, що багато механізмів для безперебійної роботи було закладено ще за часів Чорнобиля. Це все ж таки сучасна АЕС,
– підкреслив депутат Запорізької облради.
Ситуація на ЗАЕС: що потрібно знати
- 5 серпня ворог вкотре обстріляв Запорізьку АЕС. 3 "прильоти" зафіксували біля промислового майданчика ЗАЕС.
- Відомо, що серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомляється про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Окрім того, високою є пожежна небезпека.
- Ввечері 6 серпня ворог знову обстріляв Запорізьку АЕС. Окупанти дивом не влучили у контейнери відпрацьованого ядерного палива.
- У МАГАТЕ заявили, що обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції росіяни створили реальний ризик ядерної катастрофи. Вона може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу не лише в Україні, а й за її межами.
- У розвідці зауважили, що росіяни замінували енергоблоки Запорізької АЕС. Вони також завезли туди свою техніку, зброю та вибухівку.
- російські загарбники натякнули, що готові підірвати ЗАЕС у випадку спроби штурму українських військових "Тут буде або російська земля – або випалена пустеля", – заявив російський командувач васильєв.
- За даними "Енергоатому", росіяни намагаються перебити всі лінії зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою. Наразі залишається лише одна лінія.
- Дії окупантів на ЗАЕС свідчать про те, що держава-агресорка займається ядерним тероризмом. На "Росатом" мають бути накладені санкції.
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