Моторошні деталі розповів мер Енергодару Дмитро Орлов. Він констатував, що обстріли російськими військовими найбільшої в Європі АЕС значно посилились останніми днями.

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Працівниця Запорізької АЕС потрапила в реанімацію

Так, внаслідок ворожого вогню у прибережній зоні вчора, 7 серпня, орієнтовно о 15:30 працівниця ЗАЕС Юлія Янжула отримала поранення грудної клітини. Вона перебуває в реанімації енергодарської міської лікарні у середньотяжкому стані.

Це черговий факт нелюдського поводження рашистів на тимчасово окупованих територіях. Постійні обстріли ЗАЕС та її міста-супутника Енергодар призводять не лише до значних пошкоджень станції, що вже є безпрецедентним актом ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю і здоров'ю працівників Запорізької АЕС та місцевих жителів,

– наголосив Орлов.

Як наголосив мер Енергодару, попри це український персонал станції продовжує працювати, у нелюдських умовах виконуючи всі заходи для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки не лише нашої держави, а й усього світу.

Окупанти стають агресивнішими

Раніше Орлов констатував, що військові росії обстрілюють промислові об'єкти, розташовані в максимальній близькості до енергоблоків Запорізької АЕС або ж входять до її структури та розташовані у промисловій зоні. Все це робиться з метою:

дискредитації ЗСУ,

залякування людей,

тиску на міжнародну спільноту.

Місцеві неодноразово зафіксували та навіть зафільмували мінометні обстріли, здійснені окупантами з максимально близької до Енергодара відстані.

Що відбувається в Енергодарі

Ще від 5 серпня росіяни провокативно обстрілюють територію Запорізької АЕС – найбільшої в Україні та Європі атомної електростанції, яка від початку березня перебуває під російською окупацією.

Внаслідок обстрілів 7 серпня окупанти влучили поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. Через атаку 1 працівник станції зазнав поранень.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Россі відреагував на дії окупантів та назвав їх реальною загрозою ядерної катастрофи.

За даними розвідки, окупанти замінували 2 енергоблоки станції та завезли на територію ЗАЕС військову техніку.