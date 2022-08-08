Жуткие детали рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Он констатировал, что обстрелы российскими военными крупнейшей в Европе АЭС значительно усилились в последние дни.

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Работница Запорожской АЭС попала в реанимацию

Так, в результате вражеского огня в прибрежной зоне вчера, 7 августа, ориентировочно в 15:30 работница ЗАЭС Юлия Янжула получила ранение грудной клетки. Она находится в реанимации энергодарской городской больницы в среднем тяжелом состоянии.

Это очередной факт бесчеловечного обращения рашистов на временно оккупированных территориях. Постоянные обстрелы ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара приводят не только к значительным повреждениям станции, уже беспрецедентным актом ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников Запорожской АЭС и местных жителей,

– подчеркнул Орлов.

Как отметил мэр Энергодара, несмотря на это, украинский персонал станции продолжает работать, в нечеловечских условиях выполняя все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности не только нашего государства, но и всего мира.

оккупанты становятся более агрессивными

Ранее Орлов констатировал, что военные россии обстреливают промышленные объекты, расположенные в максимальной близости к энергоблокам Запорожской АЭС или входящие в ее структуру и расположенные в промышленной зоне. Все это делается с целью:

дискредитации ВСУ,

запугивание людей,

давления на международное сообщество

Местные неоднократно фиксировали и даже сняли минометные обстрелы, совершенные оккупантами с максимально близкого к Энергодару расстояния.

Что происходит в Энергодаре

Еще с 5 августа россияне провокативно обстреливают территорию Запорожской АЭС – крупнейшую в Украине и Европе атомную электростанцию, которая с начала марта находится под российской оккупацией.

В результате обстрелов 7 августа оккупанты попали рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива. Из-за атаки 1 работник станции получил ранения.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Росси отреагировал на действия оккупантов и назвал их реальной угрозой ядерной катастрофы.

По данным разведки, оккупанты заминировали 2 энергоблока станции и завезли на территорию ЗАЭС военную технику.