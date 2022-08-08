Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Он обратился к горожанам с призывом минимизировать свое пребывание на улице.

Важно россия использует АЭС, чтобы сыграть на страхе Запада перед ядерной катастрофой, – ISW

Орлов констатировал, что военные россии обстреливают промышленные объекты, расположенные в максимальной близости к энергоблокам Запорожской АЭС или входящие в ее структуру и расположенные в промышленной зоне. Все это делается с целью:

дискредитации Вооруженных Сил Украины,

запугивания людей,

давления на международное сообщество

Местные неоднократно зафиксировали и даже сняли минометные обстрелы, совершенные оккупантами с максимально близкого к Энергодару расстояния.

Поэтому все попытки орков убедить мир в том, что диверсии устраивают ВСУ, бессмысленны и бесперспективны. Кто является настоящим преступником, известно всем,

– подчеркнул Орлов.

Последствия вражеских обстрелов

По словам Орлова, минометным обстрелам неоднократно подвергался пригород Энергодара в районе питьевого водозабора. Как уже сообщалось ранее, получил разрушение гаражный кооператив, уничтожены по меньшей мере 4 автомобиля. А 7 августа враг цинично обстрелял дачный кооператив, расположенный недалеко от завода НСО.

"К сожалению, в результате этих сознательных убийственных действий оккупантов пострадали четверо энергодарцев. Из них один человек находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи", – подчеркнул мэр Энергодара.

Орлов обратился к жителям Энергодара

После вчерашних событий в Энергодаре становится очевидно, что оккупанты не только наращивают количество провокаций, но и повышают уровень своей агрессии.

Поэтому обращаюсь ко всем энергодарцам: минимизируйте свое пребывание на улице. Теперь самое безопасное для вас место – это собственные квартиры,

– подчеркнул Орлов.

Заметим, что на днях российский командир сделал заявление по поводу Запорожской АЭС. Он отметил, что россияне заминировали крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил россии, командующий гарнизоном ЗАЭС Валерий Васильев вспомнил, что россияне заминировали все важные объекты станции и намекнул на готовность взорвать ее при попытке штурма ВСУ.

"Здесь будет либо российская земля – либо выжженная пустыня", – заявил Васильев.

Также он добавил, что станция будет либо российской – либо ничьей. Также оккупант объяснил, что они "готовы к последствиям этого шага".