На утро 10 июня Вооруженные Силы Украины ликвидировали 42 800 российских солдат. В то же время это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия, поэтому подсчитать точное количество убитых невозможно.

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Потери врага в технике