На утро 10 июня Вооруженные Силы Украины ликвидировали 42 800 российских солдат. В то же время это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия, поэтому подсчитать точное количество убитых невозможно.

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Потери врага в технике

  • танков – 1832 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4076 (+10) единиц;
  • артиллерийских систем – 971 (+7) единиц;
  • РСЗО – 261 (+0) единиц;
  • средства ПВО – 133 (+0) единиц;
  • самолетов – 232 (+9) единиц;
  • вертолетов – 193 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
  • крылатые ракеты – 185 (+0),
  • корабли/катера – 15 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) единиц;
  • специальная техника – 89 (+2).