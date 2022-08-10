На утро 10 июня Вооруженные Силы Украины ликвидировали 42 800 российских солдат. В то же время это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия, поэтому подсчитать точное количество убитых невозможно.
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Потери врага в технике
- танков – 1832 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 4076 (+10) единиц;
- артиллерийских систем – 971 (+7) единиц;
- РСЗО – 261 (+0) единиц;
- средства ПВО – 133 (+0) единиц;
- самолетов – 232 (+9) единиц;
- вертолетов – 193 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
- крылатые ракеты – 185 (+0),
- корабли/катера – 15 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) единиц;
- специальная техника – 89 (+2).