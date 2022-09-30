Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Як би це іронічно та тавтологічно не звучало, але така історія хабарів у Хабаровському краю.
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Що там з російською мобілізацією
У Хабаровському краю особи, відповідальні за мобілізацію, вирішили влаштувати собі новий бізнес – роздавати відстрочки від мобілізації за 100 тисяч рублів. Однак для більшості місцевих ця сума є непідйомною.
Та водночас окупанти намагаються проводити мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема в Генштабі відзначили, що в Херсоні почастішали випадки затримання чоловіків призовного віку.
У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, що планується задіяти в районі проведення бойових дій,
– повідомили в Генштабі.
Крім того, у Бердянську окупанти мобілізували працівників підприємств. Водночас на тимчасово окуповані території вирішили відправити посилені підрозділи росгвардії для придушення ймовірного спротиву українців.
Мобілізація в Росії: головне
21 вересня кремлівський диктатор Владімір Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Згодом міністр оборони Сєргєй Шойгу уточнив, що до війська планують призвати 300 тисяч осіб, хоч втрати окупантів, за словами того ж таки Шойгу, нібито лише 6 тисяч.
Після оголошення мобілізації, у Росії чомусь впали настрої з підтримки бойових дій в Україні – чимало чоловіків кинулися втікати за кордон, у містах почалися мітинги, які розганяли силовики.
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