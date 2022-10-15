Про це свідчить чергова перехоплена розмова окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки МО України. Під час розмови російський військовий скаржиться на складне становище окупаційних військ на Херсонському напрямку.

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Окупант відзначив майстерність українських артилеристів

За словами росіянина, українці дуже вміло відпрацьовують по цілях ворога.

В бінокль дивишся – ага, ангар, ось українці, двоє в футболці вийшли або взагалі без футболки. "Пташку" запустили, "пташка" пожужала, координати списала, техніку побачила. Він по рації сказав, все – або двостволка, на*уй, або арта туди прилетіла, прямо в ціль,

– сказав окупант.

Росіяни стріляють по своїх

Водночас окупант зауважив, що самі росіяни взагалі не здатні влучно бити по цілях.

А наші... Координати даєш, а вони взагалі за 3 кілометри від українців кудись туди стріляють або взагалі по своїм. А українці там сидять і думають: "Ви, росіяни, є*ануті, чи що?"

– сказав окупант.

Як росіяни самі допомагають ЗСУ

За словами росіянина, така сама ситуація з мінометними обстрілами. Окупант скаржиться, що коли "колеги" по службі стріляють по власних позиціях.

"З передової кричать: "Навіщо ви по нас з тилу стріляєте?". По власній же піхоті їб*шать", – зазначив російський військовий.

Цю інформацію одразу ж використовують українські військові.

Тільки сказали: "Навіщо по своїм х*ярите?", як українці отримали перехоплення, і туди ж міномети закладають,

– розповів окупант.

Росіянин скаржиться на величезні втрати

Співрозмовник росіянина відзначає, що у Росії по телевізору розповідають, що на фронті в Україні все добре. На це окупант відповів, що як тільки російські військові виходять на передову, їх одразу накриває українська артилерія.

Все, росіяни бамс – назад. А наш комбриг кричить: "Копайтеся глибше". А сенс? "Пташка" прилетіла, гранату прямо в окоп кинула – все, вважай – братська могила,

– сказав росіянин.

Окупант також скаржиться на те, що на Херсонщині серед російських військових є багато "200-х" та "300-х".

"Хлопці лежать "200-і" на передовій, їх просто звідти не можуть витягнути. А вони там лежать з 8 вересня. Всі бояться туди їхати", – сказав росіянин.

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ЗСУ знищують ворога на Херсонщині: останні новини

У США заявили, що побачили прогрес у просуванні української армії біля Херсона. За їхніми даними, наші військові вже можуть бити стандартною артилерією.

Видання Financial Times прогнозує, що звільнення Херсона від російської окупації можливе вже до кінця жовтня. Цілком імовірно, що такі прогнози ґрунтуються на певних даних журналістів щодо постачань зброї російським військам.

ЗСУ продовжують йти в контрнаступ на Херсонщині, за останній місяць наші бійці звільнили майже 30 населених пунктів. Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак припустив, що ЗСУ будуть максимально обходити місто та брати росіян в кільце та оперативне оточення.

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