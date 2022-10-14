Власну думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він наголосив, що плани наших військових невідомі, проте можна точно припустити, що міських боїв у Херсоні не буде.

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За його словами, Україна та військове командування надто сильно цінує життя наших бійців та цивільних людей, тож знищувати місто не будуть.

"Це не наша тактика. Ми побачили, що наші військові не йдуть "стінка на стінку", а намагаються обійти міста та великі скупчення росіян там”, – сказав він.

Ступак наголосив, що ЗСУ не дадуть росіянам розв'язати міські бої, хоча останні були б не проти це зробити.

Знаю, що росіяни вже мінують окремі ділянки в Херсоні, облаштовують снайперські точки у багатоповерхівках тощо. Тому я думаю, що ЗСУ будуть максимально обходити місто та брати росіян в кільце та оперативне оточення,

– вважає колишній співробітник СБУ.

Експерт додав, що наші військові будуть змушувати росіян "зробити жест доброї волі" та залишити техніку і вийти з міста. Також ЗСУ будуть намагатися брати росіян в полон.

Повне інтерв’ю з Іваном Ступаком: дивіться відео



Чи вплине звільнення Херсону на постачання зброї

На його думку, як тільки українські військові відіб’ють Хесрон в окупантів, то багато країн Європи, які займали нейтральну позицію, захочуть нам допомогти зброєю.

"В нас буде ще більше союзників. Адже коли бачать перемогу, то простіше “ставити” на переможця, ніж на того, хто програє. Вони побачать перспективу контрнаступу ЗСУ", – сказав Ступак.

Він зазначив, що якщо в Путіна відібрати Херсон, то, хоч в нього і залишиться Бердянськ та Мелітополь, все одно буде видно перспективу завершення війни і європейці будуть чекати цього. І країни ЄС теж захочуть якихось репарацій чи активів Росії.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині