У Міноборони США очікують, що контрнаступ наших захисників триватиме упродовж всієї зими. Про це на брифінгу заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.

До речі США виступають за створення Заходом інтегрованої системи ППО для України

Міжнародні партнери готові забезпечити Україну всім необхідним

Ситуація на полі бою залишається динамічною, підкреслив Остін. Та зазначив, що світ бачить, наскільки ефективно українські воїни працюють на Сході та Півдні. Зокрема, як наші воїни звільняють тимчасово окуповані Росією території. Тому Пентагон сподівається, що успішний контрнаступ триватиме і під час холодів.

Ллойд Остін підкреслив, що зима завжди є складним викликом у питанні бойових дій. Втім, міжнародні партнери зроблять усе можливе, аби допомогти Україні захистити свій суверенітет.

Я очікую, що Україна продовжуватиме робити все можливе протягом зими, щоб повернути свою територію та бути ефективною на полі бою. І ми зробимо все можливе, щоб переконатися, що у них (українських військових – 24 канал) є все, що потрібно для ефективності,

– зазначив очільник Пентагону.

ЗСУ змогли перехопити ініціативу під час контрнаступу і завдяки озброєнню від партнерів, зокрема, HIMARS, впевнений Остін. Раніше міністр оборони США заявив, що нові нападки Путіна, як-от ракетний терор вже не можуть нічого змінити. Також запевнив, що Україна отримає нові системи ППО настільки швидко, наскільки їх фізично зможуть доставити.

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Успішний контрнаступ ЗСУ: останні новини

Українські захисники на Херсонщині звільнили ще 5 населених пунктів від російських загарбників. Зокрема: Нововасилівку, Новогригорівку, Нову Кам'янку, Трифонівку та Червоне. Усі вони розташовані у Бериславському районі Херсонської області.

Загалом лише за 10 днів наші захисники деокупували на Херсонщині 29 населених пунктів. Мовиться про понад 1000 квадратних кілометрів.

Наші захисники успішно просуваються і на Донеччині. 8 жовтня у Мінреінтеграції повідомили про звільнення близько 40 населених пунктів.

Станом на 12 жовтня українські військові звільнили на Луганщині 7 населених пунктів. Це підтвердив очільник військової адміністрації Сергій Гайдай.

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