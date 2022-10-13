Про нове постачання озброєння розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Крім цього, він спростував чергові фейки та звинувачення російської пропаганди.

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Які фейки поширюють росіяни

Михайле, російська ФСБ звинувачує у вибуху на Кримському мосту начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Дайте свій коментар цим звинуваченням.

Я вважаю, що генерал Буданов дійсно дуже фантастична людина, яку треба любити, берегти тощо. Взагалі у нас геніальні українці й вони можуть будь-яку акцію зробити, це зрозуміло. Тепер серйозно, з точки зору того, що говорить пан Бастрикін (голова слідчого комітету Росії – 24 канал) – це абсолютний нонсенс.

Всі країни – Болгарія, Грузія та інші – говорять, що цього всього не було. Ці назви, прізвища, хтось щось перевозив – цього немає, це абсолютний конкретний фейк. Давайте крапки над "і" й все буде зрозуміло.

Михайло Подоляк Радник глави Офісу Президента Росія сама здійснила цей ексцес на Керченському мосту. Нам, безумовно, подобається, що вони поступово втрачають вплив та управління на окупованих територіях. Однак цей конкретний ексцес на Керченському мосту – це прояв внутрішнього конфлікту між спецслужбами Росії.

Або якщо виходити з того, що ми побачили 10 жовтня – цей масований попередньо підготовлений удар крилатими ракетами по наших містах – це була спроба хоча б якось виправдати абсолютно варварський терористичний акт з точки зору обстрілу нашої території.

Зверніть увагу – інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео



Тому ще раз – немає ніякого пана Буданова з точки зору цих звинувачень, про які говорить слідчий комітет Росії, й все це є абсолютним фейком.

Тоді ще одне спростування від вас попрошу. У російських пабліках шириться паніка та істерика, що, мовляв, ЗСУ б'ють по Бєлгороду ракетами. Це я щось пропустив і ми вже перетнули кордон та пішли на Москву?

Ні, ви абсолютно праві – це фейк. Росія намагається підняти на вуха своїх людей і сказати: "Дивіться, нас атакують, мобілізуймося". У них дуже погано йде мобілізація та дуже скептично ставляться до військово-політичного керівництва. Росіяни розуміють, що все не так, як їм обіцяли на початку війни.

Сьогодні Росія шукає можливості. А які можуть бути можливості у сучасної Росії, крім провокацій: обстрілів своїх територій, підриву своїх будинків чи ексцесів на Керченському мосту? Вони не можуть ніяк інакше мобілізувати своїх людей. Тільки через страх та теракти, які вчиняють на своїй території проти своїх людей.

Тут знову варто проговорити позицію України – ми чітко говоримо, що, згідно із міжнародним правом, у нас є мандат на те, аби використовувати будь-яку зброю для звільнення власних територій.

Всі окуповані території – ми повертаємо, доходимо до кордонів і зупиняємось. Нам російська територія не потрібна, бо ми не ведемо наступальної війни, на відміну від Росії.

Безумовно, ми не заходимо на території Бєлгородської, Курської чи інших областей і нічого так не робимо. Там відбуваються спроби посіяти хаос, аби мобілізація проходила більш вдало. Чим більше Росія програватиме тактично, тим більше таких втрат контролю над ситуацією у них в країні.

Що дасть для України зустріч "Рамштайн"

Ми тішимося, що німці нам передали перший комплекс IRIS-T на місяць раніше, ніж передбачалося. Наступний комплекс обіцяли до Нового року, а ще 2 – у 2023 році. На вашу думку, чи можуть вони пришвидшитися і допомогти закрити наше небо? Що має на увазі Андрій Єрмак, коли пише про "історичний Рамштайн", завдяки якому зможемо закрити наше небо.

Інформація буде трохи пізніше. Згодом будуть офіційні повідомлення, про що ми домовилися. Ключовим на сьогодні є пришвидшення надання протиповітряної та протиракетної оборони. Росія 10 жовтня завдавала удари по центрах наших міст і не лише по енергетичних об'єктах. На мій погляд, це спричинило дуже сильний шок партнерів України й вони розуміють, що треба закінчувати всі розмови.

Відтак, слід якомога швидше передавати Україні системи, які дозволять врятувати людей. Тобто наразі мовиться про максимальне пришвидшення постачання саме систем оборонного характеру протиракетних і протиповітряних засобів.

Думаю, що вже ні в кого немає питань, чому це треба зробити якомога швидше й чому це треба робити взагалі. Росія офіційно про це говорить, навіть устами пана Путіна, що вестиме юридично оформлену терористичну війну проти України. Тобто пробуватиме надалі бити по цивільній інфраструктурі.

Зауважте! У Брюсселі 12 жовтня почалася шоста зустріч "Рамштайн". Головною темою саміту стало питання повітряної оборони України.

Для масованого удару, який ми бачили 10 жовтня, росіяни накопичували ракети й всі свої спроможності. Росія сьогодні не має таких спроможностей, щоб завдати аналогічний системний потужний удар по низці наших міст. Вони продовжуватимуть атакувати критичну інфраструктуру, але ми пришвидшимо отримання зброї, готуємось до ефективного швидкого ремонту, якщо будуть руйнування.

Також у нас є компенсаторні можливості з точки зору перемикання з однієї області на іншу по системі опалення, енергетичній системі тощо. Ми фізично захищаємо ці об'єкти й розуміємо, куди скерована Росія.

Чому Путін почав визнавати злочини

Коли Путін звітував перед росіянами про масовані ракетні удари, він чи не вперше зізнався у тому, що били по енергетичній інфраструктурі. До того Путін розказував, що б'ють тільки по військових об'єктах. Згодом і міноборони Росії підхопило і не соромилося визнавати це назагал. Чому Путін дозволив собі змінити риторику та зізнатися в цьому злочині?

По-перше, ми тут всі націоналісти, почнемо з цього. Ми всі патріоти й дуже любимо свою країну і Росія сьогодні говорить відверто, що вона в шоці від цього, тому що треба знищити Україну, щоб перемогти. Як вони там казали, провести "денацифікацію" і вбити практично всіх громадян України, тому ми всі сьогодні націоналісти.

По-друге, щодо того, хто фашисти, то, безумовно, якщо брати і юридичний термін і взагалі дефініцію "фашизм", то Росія у її нинішньому вигляді абсолютно чітко вписується у цю концепцію.

По-третє, вірити пану Путіну і слухати якісь його виправдання – це нонсенс. Він завжди бреше. Це його особиста позиція – завжди брехати, і тому, коли він говорив, що завдають ударів по військовій інфраструктурі, ми з вами розуміли, що він просто бреше. Це було спрямовано виключно на європейських партнерів, які певний час на початку війни дійсно слухали Росію, і дійсно думали, що це якась дивна війна, де Росія дійсно дотримується певних правил, і завдає ударів тільки по військовій інфраструктурі.

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Потім, через тиждень-два, вони зрозуміли, що немає ніякої військової інфраструктури, є цивільна інфраструктура. Удари по цивільній інфраструктурі й таке інше.

І нарешті ключове, чому сьогодні вони почали відверто про це говорити. Вже зрозуміло – якщо Росія програє, то все це є задокументованими воєнними злочинами, тому немає сенсу це маскувати. Вони сьогодні хочуть таким чином просто хоча б залякати нас, тобто вони кажуть: "Бачите, ми битимемо по центрах міст, цивільному населенню, критичних об'єктах інфраструктури й таке інше".

Михайло Подоляк Радник глави Офісу Президента І нарешті ключове, чому сьогодні вони почали відверто про це говорити. Вже зрозуміло – якщо Росія програє, то все це є задокументованими воєнними злочинами, тому немає сенсу це маскувати. Вони сьогодні хочуть таким чином просто хоча б залякати нас, тобто вони кажуть: "Бачите, ми битимемо по центрах міст, цивільному населенню, критичних об'єктах інфраструктури й таке інше".

Вони не знають українців і думають, що це нас має налякати й ми маємо сказати: "А, ну все, ми здаємося. Ви різали наших дітей, а тепер сказали нам, що битимете по цивільній інфраструктурі, начебто ви цього не робили раніше, і ми цього пана Путіна злякались".

Що пропонують США для захисту неба України Голова Пентагону Ллойд Остін на брифінгу у межах "Рамштайну", що нові системи ППО Україна отримає максимально швидко. За його словами, Захід може створити Голова Пентагону Ллойд Остін на брифінгу у межах "Рамштайну", що нові системи ППО Україна отримає максимально швидко. За його словами, Захід може створити інтегровану систему ППО України та передати Києву ракетні комплекси різної дальності.

Ні, ми так не діятимемо. Ми йтимемо до правильного фіналу. Який правильний фінал? Ви ж розумієте, що для того, щоб зло було покаране, ми маємо виграти війну, це обов'язково. Пояснюємо партнерам – це вже не питання просто територіальної війни, це питання екзистенції. Маємо захистити право людей на життя, це ключове право. І сьогодні маємо довести цю війну до правильної фіналізації. Ми це зробимо.

Путін просто фіксує свої воєнні злочини, документує в прямому ефірі, називає себе автором, ініціатором ударів по цивільній інфраструктурі. Таким чином або Путін вважає, що до кінця війни він може фізично не існувати, тому йому байдуже вже на свою особисту репутацію, або він вважає, що певний ресурс в нього ще є для того, щоб все ж таки зламати Україну. У другому він точно помиляється.

Росіяни не чекали на таку реакцію українців

Для мене яскравим моментом того нерозуміння росіянами нас було те, коли вони ширили фейки, що обурені ракетними обстрілами українці вимагають негайної відставки головнокомандувача Залужного. Мовляв, він "не оправдал доверия".

Чесно кажучи, взагалі дивуюсь, коли вони ці фейки запускають. Це дуже інфантильний інтелект. Вони запускали, що всі втекли з Києва, тобто і Зеленський втік, і всі інші, і уряд втік. Далі запускали фейки, що "все, ми йдемо в контрнаступ, до Києва залишилось 2 кілометри" і таке інше.

Я навіть дивуюсь, як їм платять гроші за все це. Тобто це креатив рівня якогось першого, другого, третього класу загальноосвітньої школи.

Нам з вами просто пощастило, що у нас такі опоненти. Безумовно, в них велика кількість накопиченої радянської зброї. Цієї зброї, яку сьогодні витрачають і у вигляді крилатих ракет по наших містах. Так, вони створюють нас багато складнощів, вони руйнують нашу інфраструктуру, вони вбивають наших людей, бо і 10 жовтня загинуло більше ніж 2 десятки людей, зокрема і в Києві.

Безумовно, це все трагедії, які вони нам створюють, але, розумієте, який рівень цих людей, що вони навіть обґрунтування не можуть дати нормальне. Вони абсолютно примітивні, дикі. Вони досі абсолютно не розуміють Україну і чому мають програти цю війну. Щиро дивляться широко відкритими очима на нас після семи місяців війни й кажуть: "А як це взагалі можливо? Ми ж вважали себе такою потужною країною, у нас стільки "Сарматів", "Іскандерів", "Посейдонів" і таке інше".

Але тут стоїть Україна, яка не просто стоїть, а яка їх принижує, яка їх витісняє зі своєї території. Абсолютно точно Україна не панікуватиме і не здаватиметься.

Чому Німеччина наважується надавати важку зброю

Перейдімо від наших ворогів до союзників. Маємо інформацію від Міноборони Німеччини. Вони підтвердили, що дають нам найближчими тижнями Panzerhaubitze 2000 і Mars II (мовиться про аналог американських HIMARS). Як вдалося переконати німецьких союзників наважитися давати цю зброю? І чи достатньо у них буде сміливості, щоб дати нам Marder (німецька бойова машина піхоти) і Leopard-2 (танк)?

Це питання про те, як дорослішає Європа, яка поступово відмовляється від своїх ілюзій щодо Росії та довоєнного часу. Європа абсолютно щиро починає вірити, що Україна не просто має виграти, а що Росія має програти. Це ключове й дає їм наснагу ухвалювати правильні рішення.

Крім цього, вони абсолютно щиро вірять, що Україна може використовувати цю зброю ефективно. Це дуже важливо. Вони готові її передавати. Також Європа розуміє, що війна дійсно має закінчитися правильно. Це не може бути 2014 – 2015 роки, коли пані Меркель наполегливо рекомендувала домовитися з Путіном. От ми підписали "Мінськ-2" і ви бачите, до чого це призвело.

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У Німеччині абсолютно точно розуміють, що цього повторювати не можна. Пан Шольц взагалі людина, яка на деякі речі дивиться абсолютно сміливо. Він готовий, але питання загалом про німецьку політичну еліту. Шольц ухвалив для себе певні рішення і вони стосуються пришвидшення допомоги Україні. Ми бачитимемо це й далі.

Масштабні обстріли крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе шокували Європу й вона наразі зрозуміла, що в Росії немає технологій і техніки сучасного ведення війни. Там є певна кількість радянських крилатих ракет, які хочуть кинути на голови українцям, тому треба цивільним абсолютно щиро допомогти. Це питання практично розв'язали. Інше – це питання якості наших переговорних позицій, але, повірте мені, що вони в нас дуже добрі.

Яку ще зброю має отримати Україна

Повертаючись до питання "Рамштайну", який триватиме 2 дні. Які у вас від нього очікування? Що ми почуємо такого?

У мене очікування від "Рамштайну" найпозитивніші. Проте заявляти про допомогу Україні мають уряди тих країн, які це роблять, бо це їхні ризики й відповідальності. Те, що рішення будуть позитивними, після вчорашнього G7 – це очевидно. Змінилася навіть парадигма заяв Столтенберга (генсек НАТО – 24 канал). Мовилось, що коли Росія виграє, то програє не тільки Україна, а й НАТО.

Наразі є конкретна логістика для заяв про підтримку України. Політично вирішили – Україна має отримати ключові позиції по зброї. Це ППО, ПРО, бронетехніка, системи залпового вогню, артилерія та амуніція. Ми маємо якомога швидше деблокувати свою територію. Це ключові наративи, які я бачу в цьому "Рамштайні".

Важливо! У Німеччині 12 та 13 жовтня відбувається саміт "Рамштайн", де понад 50 країн і надалі допомагатимуть Україні у війні проти Росії. Україна сподівається отримати далекобійні ракети ATACMS, артилерію та колісну техніку для піхоти.