У потужній пожежі, яка спалахнула на Кримському мосту, ФСБ поспіхом "знайшли винних". Ясна річ, що всю свою увагу вони присвятили саме версії з закладеною у вантажівку вибухівкою. Втім, вона викликає ще більше питань. По них і пройдеться 24 канал.

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Кого уже звинуватили у ФСБ

Почнімо з малого. У ФСБ Росії з блискавичною швидкістю прозвітували про успіх у розслідуванні вибуху на Кримському мосту. Ба більше, вже вдалося затримати 8 людей. Ні для кого не стало таємницею, що організатором, на думку росіян, стало ГУР МО, а також його глава Кирило Буданов.

Продовжуємо детальніше вивчати дані, озвучені ФСБ. Отже, серед тих самих вісьмох затриманих п'ятеро – громадяни Росії, а ще троє – України та Вірменії. Вони, переконують у відомстві, займалися підготовкою вибуху на Кримському мосту.

А тепер далі. Якось же треба було весь цей сюр аргументувати. От у Росії змогли. Ну як змогли, як уміли, так і аргументували. Мовляв, начинена вибухівкою вантажівка відправилася ледь не у круїз. Самі ж вибухові пристрої, переконують у ФСБ, щедро загорнули у рулони з поліетиленовою плівкою.

Отже, вантажівка буцімто виїхала з порту в Одесі до болгарського Русе. Зауважимо, що раніше окупанти всіляко намагалися переконати весь світ, що замість зерна Україна експортує зброю. Ту саму, яку нам передають міжнародні партнери. Ясна річ, що з Болгарії вантаж вирушив до порту Поту, що у Грузії, а звідти – до Вірменії. А кінцевою її точкою став Кримський міст.

Що з версією про вибух на Кримському мосту не так

А тепер перейдемо до цікавішого. Нагадаємо, що ФСБ затримали 8 учасників теракту, а загалом їх, як переконують росіяни, було 12. Як зазначають в InformNapalm, громадян України та Вірменії приписали до цієї вибірки не просто так. Потрібно ж було бодай якось відбілити репутацію власного ж населення.

А то можна подумати, що росіяни просто взяли й продалися за умовну пачку цукру чи двох баранів, чи що там у них дають тепер за мобілізованих? Та й пряме звинувачення Буданова в організації теракту – чергове бажання використати улюблену репліку Путіна: "Сам дурень".

Але і це ще не кінець. У мережу ж виклали рентгенівський знімок вантажівки. Отже, то чому на ньому не видно тієї самої вибухівки, а лише рулони поліетилену? А от тому, що ніяких вибухових пристроїв у машині не було.



Рентгенівський знімок вантажівки, яка буцімто була наповнена вибухівкою / Фото NEXTA

Ба більше, на відео можна побачити, що зовсім не вантажівка стала причиною вибуху. Натомість вона, якщо звернути увагу, потрапила у його засвіт. Водночас виникає інше питання: вантажівка вибухнула попереду, то що тоді не так з двома автодорожніми прольотами, які впали у воду в абсолютно різних місцях?

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Повернімося до самої вантажівки. Якщо порівнювати рентгенівський знімок, а також відео з обшуком машини, то відразу ж виявляємо одну відмінність. У "нашпигованій вибухівкою" машині на одну вісь менше, а от у транспортному засобі на відео – ні. І знову щось у росіян розсипається з версіями.

Одна з осей вантажівки під час рентгену зникла: відео

Поки ми намагалися розібратися, що не так з версіями ФСБ, у ГУР МО уже відреагували на звинувачення Буданова.

Що у ГУР МО думають про фарс, влаштований ФСБ

У Головному управлінні розвідки були традиційно лаконічними та стриманими. Свою думку щодо цирку, який нашвидкуруч влаштувала ФСБ, поділився представник пресслужби відомства Андрій Юсов.

Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо,

– наголосив він.

Водночас іронічно додав, що вкрай здивований відсутності якихось візиток, які співробітники ФСБ могли знайти поблизу Кримського мосту. Таким чином він зробив відсилку до візитки Яроша, яка у квітні 2014 року наробила чимало галасу серед росіян.

Що відомо про вибух на Кримському мосту

Зранку 8 жовтня надійшла інформація про "бавовну" в районі Кримського мосту.

Невдовзі стало відомо про те, що на залізничній смузі загорілася цистерна з паливом.

Пізніше у мережі з'явилися відео з самого об'єкта, які свідчать про те, що однією лише пожежею не минулося.

Тоді ж з'явилися версії про вибухи на мосту. Але достеменно ніхто не міг пояснити їхнього джерела.

Після цього окупанти дуже швидко придумали версію про вибух вантажівки та почали шукати "винних".

У мережі не виключають, що масовані ракетні удари, яких завдавала Росія упродовж 10 – 11 жовтня, пов'язані саме з Кримським мостом. Але низка експертів переконують, що до цієї атаки ворог готувався заздалегідь.

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