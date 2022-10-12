В мощном пожаре, вспыхнувшем на Крымском мосту, ФСБ наспех "нашли виновных". Понятно, что все свое внимание они посвятили именно версии с заложенной в грузовик взрывчаткой. Впрочем, она вызывает еще больше вопросов. По ним и пройдется 24 канал .

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Кого уже обвинили в ФСБ

Начнем с малого. В ФСБ России с молниеносной скоростью отчитались об успехе в расследовании взрыва на Крымском мосту. Более того, уже удалось задержать 8 человек. Ни для кого не стало секретом, что организатором, по мнению россиян, стало ГУР МО, а также его глава Кирилл Буданов.

Продолжаем более подробно изучать данные, озвученные ФСБ. Итак, среди тех же восьми задержанных пятеро – граждане России, а еще трое – Украины и Армении. Они, утверждают в ведомстве, занимались подготовкой взрыва на Крымском мосту.

А теперь дальше. Как-то надо было весь этот сюр аргументировать. Вот в России смогли. Ну, как смогли, как умели, так и аргументировали. Мол, начиненный взрывчаткой грузовик отправился чуть ли не в круиз. Сами же взрывные устройства, утверждают в ФСБ, щедро завернули в рулоны с полиэтиленовой пленкой.

Итак, грузовик якобы выехал из порта в Одессе в болгарское Русе. Отметим, что раньше оккупанты всячески пытались убедить весь мир, что вместо зерна Украина экспортирует оружие. Ту самую, которую нам передают международные партнеры. Понятно, что из Болгарии груз отправился в порт Пота, что в Грузии, а оттуда – в Армению. А конечной ее точкой стал Крымский мост.

Что с версией о взрыве на Крымском мосту не так

А теперь перейдем к более интересному. Напомним, что ФСБ задержали 8 участников теракта, а всего их, как убеждают россияне, было 12. Как отмечают в InformNapalm, граждан Украины и Армении приписали к этой выборке не просто так. Нужно было хоть как-то отбелить репутацию собственного населения.

А то можно подумать, что россияне просто взяли и продались за условную пачку сахара или двух баранов или что там у них дают теперь за мобилизованных? Да и прямое обвинение Буданова в организации теракта – очередное желание использовать любимую реплику Путина: "Сам дурак".

Но и это еще не конец. В сеть же выложили рентгеновский снимок грузовика. Итак, почему на нем не видно той же взрывчатки, а только рулоны полиэтилена? А вот потому, что никаких взрывных устройств в машине не было.



Рентгеновский снимок грузовика, который якобы был наполнен взрывчаткой / Фото NEXTA

Более того, на видео можно увидеть, что совсем не грузовик стал причиной взрыва. В то же время он, если обратить внимание, попал в его засвет. В то же время возникает другой вопрос: грузовик взорвался впереди, что тогда не так с двумя автодорожными пролетами, которые упали в воду в совершенно разных местах?

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Вернемся к самому грузовику. Если сравнивать рентгеновский снимок, а также видео с обыском машины, то сразу же обнаруживаем одно отличие. В "напичканой взрывчаткой" машине на одну ось меньше, а вот в транспортном средстве на видео – нет. И снова что-то у россиян рассыпается с версиями.

Одна из осей грузовика во время рентгена исчезла: видео

Пока мы пытались разобраться, что не так с версиями ФСБ, в ГУР МО уже отреагировали на обвинения Буданова.

Что в ГУР МО думают о фарсе, устроенном ФСБ

В Главном управлении разведки были традиционно лаконичны и сдержанны. Свое мнение по поводу цирка, который наскоро устроила ФСБ, поделился представитель пресс-службы ведомства Андрей Юсов.

Чушь вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем.

– подчеркнул он.

В то же время иронически добавил, что крайне удивлен отсутствию каких-либо визиток, которые сотрудники ФСБ могли найти вблизи Крымского моста. Таким образом, он сделал отсылку к визитке Яроша, которая в апреле 2014 года наделала немало шума среди россиян.

Что известно о взрыве на Крымском мосту

Утром 8 октября поступила информация о "хлопке" в районе Крымского моста.

Вскоре стало известно о том, что на железнодорожной полосе загорелась цистерна с топливом.

Позже в сети появились видео с самого объекта, свидетельствующие о том, что одним только пожаром не обошлось.

Тогда же появились версии о взрывах моста. Но точно никто не мог объяснить их источники.

После этого оккупанты очень быстро придумали версию о взрыве грузовика и начали искать "виновных".

В сети не исключают, что массированные ракетные удары, наносимые Россией на протяжении 10 – 11 октября, связаны именно с Крымским мостом. Но ряд экспертов утверждают, что к этой атаке враг готовился заранее.

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