Об этом 24 каналу рассказал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. По одной из версий, на Крымском мосту взорвался грузовик, который вез иранские дроны.

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"Сам взрыв был достаточно интересным"

По словам Рыженко, это предположение может быть не истинным объяснением того, что действительно произошло на мосту.

Сам взрыв был достаточно интересным. Я не уверен, что это был грузовик. Хотя то, что там было взорвано несколько сот килограммов взрывчатки, – это действительно так,

– подчеркнул ветеран ВМС.

Какая сейчас ситуация на Крымском мосту

Как отметил Рыженко, Россия очень болезненно восприняла удар по Крымскому мосту. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что уже на следующий день после взрыва в Крым прибыл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он фактически каждый день руководит работами по ремонту моста. Сейчас оккупанты возобновили движение, но очень ограниченно. Россияне позволяют проезжать по мосту только легковому транспорту,

– рассказал экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины.

Возобновили движение поездов по Крымскому мосту

Поезда запускают по одной уцелевшей ветке. Что касается другой ветки, на которой стояли вагоны с горючим, то там движение невозможно, поскольку в результате пожара были деформированы несколько сотен метров рельсов.

Нужно минимум несколько недель для того, чтобы восстановить полностью движение, которое сейчас очень серьезно ограничено,

– отметил Рыженко.

Снабжение оружия в Крым ограничено

По его словам, оккупанты даже не скрывают, что поставки вооружения посредством железнодорожного сообщения в Крым значительно ограничены.

Фактически все оружие на оккупированный Юг нашего государства, где находится 55% российской группировки, поставлялось именно через Крымский мост,

– заметил ветеран ВМС.

Он добавил, что сейчас оккупанты тестируют другие пути снабжения, в частности через захваченную континентальную часть на побережье Азовского моря.

Взрыв на Крымском мосту: последние новости

Утром 8 октября раздались взрывы на Крымском мосту. Позже стало известно, что за "хлопком" стоят украинские спецслужбы, в том числе и Служба безопасности Украины.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что версия с грузовиком в истории с Крымским мостом самая слабая.

Теперь поставка вражеской техники, которая идет через Крым, существенно изменится. Это повлияет на возможности россиян защищать Херсонскую область.

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