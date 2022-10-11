Про це 24 каналу розповів колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. За однією із версій, на Кримському мосту вибухнула вантажівка, яка везла іранські дрони.

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"Сам вибух був досить цікавим"

За словами Риженка, це припущення може бути не істинним поясненням того, що насправді сталося на мосту.

Сам вибух був досить цікавим. Я не впевнений, що це була вантажівка. Хоча те, що там було підірвано кількасот кілограмів вибухівки, – це справді так,

– наголосив ветеран ВМС.

Яка зараз ситуація на Кримському мосту

Як зазначив Риженко, Росія дуже болісно сприйняла удар по Кримському мосту. Зокрема, про це свідчить той факт, що вже наступного дня після вибуху до Криму прибув віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін.

Він фактично щодня керує роботами щодо ремонту мосту. Зараз окупанти відновили рух, але дуже обмежено. Росіяни дозволяють проїжджати мостом тільки легковому транспорту,

– розповів ексзаступник начальника штабу ВМС України.

Чи відновили рух потягів Кримським мостом

Потяги запускають по одній гілці, яка вціліла. Щодо іншої гілки, на якій стояли вагони з пальним, то там рух неможливий, оскільки внаслідок пожежі були деформовані кілька сотень метрів рейок.

Потрібно мінімум кілька тижнів для того, щоб відновити повністю рух, який зараз дуже серйозно обмежений,

– зазначив Риженко.

Постачання зброї до Криму обмежене

За його словами, окупанти навіть не приховують, що постачання озброєння за допомогою залізничного сполучення до Криму значно обмежене.

Фактично вся зброя на окупований Південь нашої держави, де перебуває 55% російського угруповання, постачалася саме через Кримський міст,

– зауважив ветеран ВМС.

Він додав, що зараз окупанти тестують інші шляхи постачання, зокрема через захоплену континентальну частину на узбережжі Азовського моря.

Вибух на Кримському мосту: останні новини

Зранку 8 жовтня пролунали вибухи на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що за "бавовною" стоять українські спецслужби, зокрема й Служба безпеки України.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що версія з вантажівкою в історії з Кримським мостом найслабша.

Тепер постачання ворожої техніки, яке йде через Крим, суттєво зміниться. Це вплине на можливості росіян обороняти Херсонську область.

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