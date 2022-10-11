Військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі акцентував увагу на потягу, а не на вантажівці, яку найчастіше називають джерелом вибуху, повідомляє 24 канал. Він вважає, що версія з вантажівкою в цій історії найслабша.

Також цікаво Навіщо Путін влаштував масований ракетний обстріл України: пояснення Арестовича

Цікава деталь про потяг

Військовий експерт відзначив багато технічних нюансів щодо того, що потяг, імовірно, стояв на місці під час вибуху. Він припускає, що один з вибухів невеликої сили міг бути саме на залізничному мосту – щоб запалити цистерну.

Загорілися лише цистерни, які були в районі вибуху. Якщо б потяг рухався, то вся хвостова частина цистерн горіли б теж. Адже вітер переніс би вогонь і на інші цистерни,

– відзначає Олег Жданов.

Він переконаний, що ці цистерни не вибухнули лише через те, що в них були численні пробоїни від вибухового пристрою. Імовірно, могли для цього використати навіть протипіхотну міну.

"Цистерни, які нагрівалися, не вибухали під внутрішнім тиском, а цей тиск послаблювався за рахунок витікання палива. Від цього й була така масштабна пожежа й таке велике полум'я", – пояснив фахівець.

Олег Жданов озвучив версії вибуху на Кримському мосту: дивіться відео

Версії вибуху

Військовий експерт переконаний, що в історії з вибухом на Кримському мосту версія з вантажівкою – найслабшою. Натомість все популярнішою стає версія ракетного удару.

Це підтверджує участь міністерства оборони Росії в цьому теракті. Що це могло зробити саме головне розвідувальне управління міністерства оборони Росії,

– заявив Олег Жданов.

Він зауважив, що залізничний міст не пошкодили, зберігши його пропускні спроможності для подальшого перекидання військ. Мовляв, росіяни повністю не знищили й автомобільну частину, щоб не блокувати дорожній рух.

"Версія внутрішнього теракту Росії, я думаю, цілком імовірна. З одного боку це боротьба двох силових струткур – міноборони та ФСБ, а з іншого – цей теракт сприяє ескалації у війні", – підкреслив фахівець.

Росія почала масовані ракетні обстріли території України, буцімто у відповідь за пошкодження Кримського моста. І Владімір Путін відкрито зізнається, що це – "помста".

Вибухи на Кримському мосту