Військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі акцентував увагу на потягу, а не на вантажівці, яку найчастіше називають джерелом вибуху, повідомляє 24 канал. Він вважає, що версія з вантажівкою в цій історії найслабша.
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Цікава деталь про потяг
Військовий експерт відзначив багато технічних нюансів щодо того, що потяг, імовірно, стояв на місці під час вибуху. Він припускає, що один з вибухів невеликої сили міг бути саме на залізничному мосту – щоб запалити цистерну.
Загорілися лише цистерни, які були в районі вибуху. Якщо б потяг рухався, то вся хвостова частина цистерн горіли б теж. Адже вітер переніс би вогонь і на інші цистерни,
– відзначає Олег Жданов.
Він переконаний, що ці цистерни не вибухнули лише через те, що в них були численні пробоїни від вибухового пристрою. Імовірно, могли для цього використати навіть протипіхотну міну.
"Цистерни, які нагрівалися, не вибухали під внутрішнім тиском, а цей тиск послаблювався за рахунок витікання палива. Від цього й була така масштабна пожежа й таке велике полум'я", – пояснив фахівець.
Олег Жданов озвучив версії вибуху на Кримському мосту: дивіться відео
Версії вибуху
Військовий експерт переконаний, що в історії з вибухом на Кримському мосту версія з вантажівкою – найслабшою. Натомість все популярнішою стає версія ракетного удару.
Це підтверджує участь міністерства оборони Росії в цьому теракті. Що це могло зробити саме головне розвідувальне управління міністерства оборони Росії,
– заявив Олег Жданов.
Він зауважив, що залізничний міст не пошкодили, зберігши його пропускні спроможності для подальшого перекидання військ. Мовляв, росіяни повністю не знищили й автомобільну частину, щоб не блокувати дорожній рух.
"Версія внутрішнього теракту Росії, я думаю, цілком імовірна. З одного боку це боротьба двох силових струткур – міноборони та ФСБ, а з іншого – цей теракт сприяє ескалації у війні", – підкреслив фахівець.
Росія почала масовані ракетні обстріли території України, буцімто у відповідь за пошкодження Кримського моста. І Владімір Путін відкрито зізнається, що це – "помста".
Вибухи на Кримському мосту
- У ніч проти 9 жовтня на Кримському мосту сталися масштабні вибухи, які пошкодили залізничну колію та один проліт автомобільної дороги. Попри численні версії події, достеменно так і невідомо, що ж саме сталося.
- З наступного дня, 10 жовтня, Росія почала завдавати масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі багатьох міст України. Продовжились атаки й 11 жовтня.
- Втім, у МЗС та Офісі Президента України запевнили, що ці дві події жодним чином не пов'язані між собою. Мовляв, Росія спеціально могла підлаштувати вибух на Кримському мосту, щоб потім заявляти, буцімто її спровокували на це.
- До слова, в українській розвідці розповіли, що не всі російські військові виконали наказ про атаки на мирні українські міста. Так частина ракет полетіли просто в поле.