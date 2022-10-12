Про це повідомило федеральне міністерство оборони Німеччини 12 жовтня. Допомога від Німеччини має надійти найближчим часом.

До теми IRIS-T вже в Україні: що відомо про ці системи ППО та як допоможуть захистити небо

Зустріч формату "Рамштайн" відбувається в особливий час: ракетні удари й часткова мобілізація Росії, псевдореферендуми й контрнаступ України. Координуємо нашу поточну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні передадуть додаткові PzH2000 і MARS II,

– йдеться у повідомленні.

У повідомленні не уточнюють скільки саме одиниць техніки збираються передати.

Що таке Panzerhaubitze 2000 Це САУ з автоматичною системою заряджання, управління вогнем та сучасною навігацією. Найтехнологічніша у своєму класі гаубиця здійснює три постріли за 9 секунд. 15 таких установок вже працюють по російських окупантах. Дальність ураження PzH2000 залежить від типу снаряда і може досягати 67 кілометрів. Гаубиця доправляє їх точно в ціль, по GPS локації.

Нідерланди нададуть ракети

Крім того, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен написала у Twitter, що "боягузливі напади Росії на мирних жителів демонструють, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати можливості України захищатися, тому Нідерланди нададуть ракети для посилення протиповітряної та протиракетної оборони України".

А ось, щодо MARS II, то вони чудово підійдуть для знищення окупантів, російських штабів, пунктів постачання, артилерійських систем, ППО.

Що треба знати про MARS II Це пускова установка, змонтованої на гусеничному шасі, система управління вогнем і транспортної машини. Артилерійська частина РСЗВ MARS II – 2 контейнери по шість склопластикових напрямних труб, що змонтовані в броньованому корпусі.

Більше про характеристики РСЗВ MARS II: дивитись відео

Сьогодні Україна також отримала від Німеччини сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Це допоможе нашій країні краще захищати небо.

Україна стала першою країною, яка випробовує IRIS-T у бойових умовах. Всього Україна отримає 4 таких систем, дві цього року і дві уже у наступному році.