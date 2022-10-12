Об этом сообщило федеральное министерство обороны Германии 12 октября. Помощь от Германии должна поступить в ближайшее время.
К теме IRIS-T уже в Украине: что известно об этих системах ПВО и как помогут защитить небо
Встреча формата "Рамштайн" проходит в особое время: ракетные удары и частичная мобилизация России, псевдореферендумы и контрнаступление Украины. Координируем нашу текущую поддержку. В ближайшие несколько недель Украине передадут дополнительные PzH2000 и MARS II,
– говорится в сообщении.
В сообщении не уточняют сколько именно единиц техники собираются передать.
Что такое Panzerhaubitze 2000Это САУ с автоматической системой зарядки, управлением огнем и современной навигацией. Самая технологичная в своем классе гаубица совершает три выстрела за 9 секунд. 15 таких установок уже работают по российским оккупантам. Дальность поражения PzH 2000 зависит от типа снаряда и может достигать 67 километров. Гаубица доставляет их точно в цель, по GPS локации.
Нидерланды предоставят ракеты
Кроме того, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен написала в Twitter, что "трусливые нападения России на мирных жителей демонстрируют, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать возможность защищаться, поэтому Нидерланды предоставят ракеты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины".
А вот, что касается MARS II, то они прекрасно подойдут для уничтожения оккупантов, российских штабов, пунктов снабжения, артиллерийских систем, ПВО.
Что надо знать о MARS IIЭто пусковая установка, смонтированной на гусеничном шасси, система управления огнем и транспортной машины. Артиллерийская часть РСЗО MARS II-2 контейнера по шесть стеклопластиковых направляющих труб, смонтированных в бронированном корпусе.
Больше о характеристиках РСЗО MARS II: смотреть видео
Сегодня Украина также получила от Германии современную систему противовоздушной обороны IRIS-T. Это поможет нашей стране лучше защищать небо.
Украина стала первой страной, которая испытывает IRIS-T в боевых условиях. Всего Украина получит 4 таких системы, две в этом году и две уже в следующем году.