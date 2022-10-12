Україні надали надсучасну, нову версію IRIS-T, якої ще немає на озброєнні навіть у німецької армії. Україна стане першою країною, яка випробує IRIS-T у бойових умовах та отримає на озброєння модифікацію середньої дальності. Про це повідомляє 24 канал.

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Як IRIS-T змінить ситуацію

Оскільки ми перша країна, яка випробує ці ЗРК у війні, їхню ефективність можна прогнозувати лише теоретично. Натомість керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що нові німецькі ППО змінять ситуацію на полі бою. Адже у будь-якому випадку, посилення нашої спроможності для захисту від повітряних атак можна тільки вітати.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні розпочалась нова ера ППО. Натомість Андрій Єрмак вважає, що використання німецьких IRIS-T разом з американськими NASAMS допоможе Україні створити власний щит.

Довідка. Україна повинна отримати 4 системи IRIS-T. 2 системи надають у 2022 році, ще 2 надійдуть вже на початку 2023 року

Це ЗРК, які оснащені охолоджувальною інфрачервоною головкою самонаведення. Вони призначені для знищення літаків, вертольотів, БпЛА, крилатих і балістичних ракет. Дальність дії ракети сягає 40 кілометрів, але головка самонаведення захоплює цілі лише з 20 кілометрів. Висота ураження цілі – теж 20 кілометрів.

Розробка IRIS-T завершилась лише у 2014 році, тож відомо про них небагато. Але особливість цих ЗРК в тому, що вони фактично є конструктором – з компонентів цієї системи замовник може скласти саме те, що йому потрібно. Також IRIS-T сумісний з іншими системами ППО країн НАТО. Це особливо актуально, оскільки невдовзі до України прибудуть NASAMS від США.

Як працює ППО IRIS-T:

Інфрачервона головка ракети наводить її на ціль.

Ракета не видає своєї присутності, а так звана система пам'яті здатна відрізняти теплові пастки від справжніх цілей.

IRIS-T працює з різними радарами. Зокрема ця ЗРК може бути оснащена німецькою системою TRML-4D, яка здатна виявляти цілі на відстані до 250 кілометрів. Який саме радар буде в комплектації IRIS-T для України, поки що невідомо, але усі радари, з якими працює комплекс, мають кут огляду 360 градусів.

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