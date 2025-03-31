Однак ситуація не настільки критична, щоб сказати, що ворог не здатен воювати. Це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Не так все солодко, як намагається подати Путін. Але не настільки критично наразі, щоб казати, що він неспроможний воювати. На жаль, і тіньова торгівля нафтою, і тіньові домовленості зі світовими лідерами, і корупція, і шантаж. Усе, що може залучити, Путін залучає. Це дає йому можливість триматися на плаву", – підкреслив військовий.

Ворог постав перед викликами

Іван Тимочко зазначив, що коли у Курській області перебувають ЗСУ, а також зважаючи на операцію у Бєлгородській області, ворог не буде перекидати частину військ на інші напрямки. Це може дати можливість українським захисникам прорвати їхні наступальні порядки. Оскільки бойові дії там тривають давно, але лінія фронту змінна.

Противник не мав просто ні фізичного часу, ні технічного вибудувати там такі лінії оборони, фортифікації, нарити окопів і так далі, щоб їхні війська зарилися в землю, щоб частину перекидати на інші напрямки. Війна там в іншому форматі, мобільна, тому сумніваюся. Якісь окремо взяті підрозділи – можливо. Але це точно не впливатиме на загальну кількість російського війська на цьому напрямку,

– сказав він.

Якщо говорити про наступ Росії на Сумщині чи Харківщині, то загарбники можуть перенести з будь-якого іншого напрямку частину військ. Або зменшити наступальні дії на якійсь ділянці фронту, а перекинути війська на будь-куди: Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина.

Найімовірніше, якщо росіяни пробуватимуть активізовуватись на Запорізькому напрямку, то це буде ситуація локального характеру. Оскільки там у ворога стоїть завдання втримати під контролем Енергодар, Запорізьку АЕС, поступатися якою він не збирається.

Якщо вони концентрують свої сили на Запоріжжі, то вони на межі Херсонщини формують якісь підрозділи. Вони підставляють свої фланги. Тому паралельно їм доведеться укріплювати, збільшувати кількість їхніх військ і на Херсонському напрямку. Інакше вони ризикують отримати дуже серйозний удар у фланги,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Для того, щоб не перекидати війська з інших напрямків, а посилити наступ в інших областях, окупантам потрібен час і загальна мобілізація. Загальна мобілізація не підтримується російським суспільством. Після оголошення часткової мобілізації з Росії виїхало не менше 10 – 12 мільйонів інтелектуальних людей, які могли б серйозно посилити російську армію. Це означає, що у ворога скоротився об'єм людей, яких він міг би призвати в армію на офіцерські посади.

Крім цього, навіть якщо Росія заманить своїх громадян на війну проти України, буде особовий склад, потрібно їх посадити на якусь техніку. Тут ще більші виклики. Росіяни накопичували техніку місяцями, а зараз залучили у бойових діях. Вони зазнають величезних втрат.

В основному це стара техніка. Якщо збільшити кількість людей – це перетворити армію на якісь піхотні маршеві батальйони чи бригади, чи навіть армії. Тому Росії потрібно знайти додатковий ресурс у бронетехніці, в авіації, у багатьох інших нюансах. Тому потрібно мати якогось індустріального союзника, який може їм це постачати,

– додав Тимочко.

Іран та Північна Корея вже допомогли Росії, наскільки вони могли. Союзник, який був би готовий ризикнути своєю економікою, стабільністю для того, щоб на міждержавному рівні допомагати росіянам у бронетехніці, навряд чи знайдеться.

Навіть якщо російська армія отримує техніку, з'являється ряд інших викликів. Насамперед це фахівці, які мають її ремонтувати, відновлювати, складати. Також кожна техніка потребує палива, мастил, заміни комплектуючих і так далі.