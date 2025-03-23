Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України. Там зазначають, що збільшення фінансових бонусів – вимушений крок Кремля.

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Основний контингент російських "добровольців" – це люди у скрутному становищі й радикалізована молодь. Через труднощі з доукомплектуванням підрозділів, влада вимушена регулярно збільшувати фінансове заохочення.

З початку 2025 року в окремих регіонах Росії розмір одноразової виплати збільшили до понад 2 мільйонів рублів. Наприклад, у Самарській області рекрутам пропонують майже 4 мільйони рублів.

Владі держави-агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти,

– зазначають у ГУР.

За словами голови благодійного фонду "Русь сидящая" Ольги Романової, наразі в Росії призупинили вербування в'язнів. Однак тюрми знову наповнюють для накопичення резервів – росіян садять за ґрати за будь-який привід.