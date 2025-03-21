Російські матері навіть до Путіна зверталися, але відповіді, звісно, не отримали. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власні джерела.

Дивіться також ЗСУ знищили окупантів на території дитячого табору у Скадовську, – "Атеш"

Росіянки закликають "підняти шум"

Росіянки мають закритий чат у телеграмі. Близько пів сотні матерів, сестер, дружин скаржаться на свавілля у російській армії.

Серед скарг – неможливість повернути тіла окупантів, які загинули у Херсонській області.

У мене брат загинув під Антонівським мостом, з 29 січня офіційно безвісти зниклий… Як мені пояснюють, що звідти ніхто не повернувся, і там живих немає,

– бідкається одна із жінок.

Пояснювальна від окупанта про дії на Херсонських островах / Фото джерел 24 Каналу

Інша жінка намагалася заагітувати написати колективні звернення Путіну. Учасниці чату навіть підтримали її.

"Треба такий шум підняти. Все мовчимо і ось, свавілля твориться. На забій продовжують відправляти. Ті, хто пропали, про них забули в частині", – пишуть вони.

Спроби достукатися до російської влади уже були. Росіянка розповіла, що вона Путіну писала і на гарячу лінію дзвонила під час прямої трансляції, але "він навіть не відповів". Скаржиться, куди тільки не зверталася – скрізь тиша.

Керівництво бригад не відповідає на дзвінки, і жодної інформації немає уже місяцями.

Нехай горять у пеклі ті, хто їх туди відправляє, твар*ки. Чомусь вони самі не пропадають, там всі цілі сидять у частині,

– написала родичка одного з окупантів.