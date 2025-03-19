Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Атеш".
Цікаво "Атеш" завадив перекиданню пального з окупованого Криму
Що відомо про знищення окупантів у Скадовську
Агенти "Атеш" зі Скадовська повідомили про успішний удар ЗСУ по розташуванню окупантів у дитячому таборі "Орлятко" 16 березня. Саме там перебував на відновленні ворожий особовий склад.
Після удару втрати росіян склали понад 10 "двохсотих" і кілька десятків "трьохсотих",
– написали партизани.
Окупанти цинічно ховалися у покинутому раніше дитячому таборі, приховуючи цей об'єкт. Але справедливості уникнути їм не вдалося.
У Скадовську ліквідували росіян на території дитячого табору / Фото "Атеш"
"Ми продовжуємо спостерігати за військовими об'єктами окупантів та передаємо всю інформацію Силам оборони України", – резюмували в русі опору.
Цікаво! В "Атеш" закликають людей на тимчасово окупованих територіях приєднуватися до руху та допомагати у боротьбі з окупантами, будь-яка інформація може принести користь! Для цього треба написати координатору @ruslan_atesh_ua у телеграмі.