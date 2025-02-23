Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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В окупантів серйозна проблема на лівобережжі Херсонщини

Агенти "Атеш" зафіксували серйозні перебої з паливно-мастильними матеріалами в російських військ на лівобережжі Херсонщини.

У 144-му ОМСП артилерійські установки 2С19 "Мста-С" заправлені літнім дизельним пальним, через що техніка не може виконувати бойові завдання. Сусідні підрозділи висловлюють крайнє невдоволення, оскільки небоєздатні гаубиці перетворюються на легкі мішені й можуть спровокувати удари по їхніх позиціях,

– зауважили в "Атеш".

Також наголосили, окупанти розуміють проблему, щоправда, оперативно вирішити її вони не здатні.

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До речі, агенти "Атеш" відіграли значну роль у знищенні логістики ворога, передаючи інформацію Силам оборони.