️Агенти руху "Атеш" успішно провели операцію зі зриву логістики окупантів у Джанкойському районі. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис у їхньому телеграмі.

Дивіться також Мінус ще 1180 окупантів і 416 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 9 березня

У росіян проблема з постачанням

Агенти руху вистежували склад з паливом, що прямував у Запорізьку область. Вони завдали удару по залізничній інфраструктурі та знищили релейну шафу.

Результат – перекидання техніки затримано залізницею, а окупанти зіткнулися з проблемами у постачанні,

– мовиться в повідомленні.

Диверсію вдалося провести біля населеного пункту Столбове, Джанкойського району. Агент руху "Атеш" наголосив, що Крим – це Україна, а кожен окупант буде знищений.

Партизани знищили пальне: дивіться відео

Також там закликали приєднуватись до руху та працювати задля цього.

Партизанський рух "Атеш" знищив військовий транспорт на території військової частини у Московській області, підпаливши його під носом у патруля.