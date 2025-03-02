Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш". Агенти у мережі також поділилися кадрами успішної роботи.

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Війна приходить у російський тил

На території однієї з військових частин Московської області агент партизанського руху "Атеш" провів успішну диверсію. Так, він проник на територію об'єкта і під носом у військового патруля знищив транспорт російських окупантів. Після операції агент "Атеш" успішно втік.

Агент підпалив військовий транспорт: дивіться відео

Після пожежі в частині почалася паніка, командири почали шукати винних серед своїх військовослужбовців. Тепер вони знають хто це зробив і, користуючись нагодою, ми передаємо їм привіт,

– додали в "Атеш".

Російська техніка горить у військовій частині / Фото "Атеш"

Партизани додали, що зараз російське командування намагається зам'яти інцидент, але такі випадки повторюються дедалі частіше. Агенти "Атеш" зауважили, що війна приходить у російський тил, і жодна охорона не зможе перешкодити цьому.

Крім того, як зауважили партизани, блискуча робота одного з агентів агента знову показала слабкість російської армії навіть у глибокому тилу.

Горить транспорт у військовій частині: дивіться відео

Агенти "Атеш" передали вітання окупантам: дивіться відео

Нещодавно агенти "Атеш" також провели диверсію біля військового аеродрому Шагол у Челябінську. Тоді партизани знищили автівку одного з офіцерів загарбницької армії.