Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у телеграм-каналі "Атеш".

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Як "Атеш" працював у військкоматі Норильська

В "Атеші" розповіли, що їхні агенти ретельно вивчили систему охорони військкомату у Норильську Красноярського краю. Тепер партизанам відомо, як організовано роботу об'єкта, і вони мають намір завадити набору росіян на злочинну війну проти України.

Кожен, хто бере участь у цьому процесі, зазнає заслуженого покарання за свої дії. Ми робимо все можливе, щоб зупинити мобілізацію та підірвати плани російської армії,

– сказали представники руху опору.

Партизани працювали у військкоматі у Норильську / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Водночас в "Атеші" підкреслили, що до їхнього руху приєднується дедалі більше агентів із Красноярського краю.

"Разом ми завдамо відчутного удару по путінському режиму і наблизимо кінець цієї кровопролитної війни", – резюмували партизани.

Зверніть увагу! "Атеш" написав, що якщо ви маєте інформацію про мобілізацію, військові об'єкти або плани окупантів – пишіть координатору і допоможіть у боротьбі: @Wladimir_atesh_ua