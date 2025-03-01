Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграм-канале "Атеш".

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Как "Атеш" работал в военкомате Норильска

В "Атеше" рассказали, что их агенты тщательно изучили систему охраны военкомата в Норильске Красноярского края. Теперь партизанам известно, как организована работа объекта, и они намерены помешать набору россиян на преступную войну против Украины.

Каждый, кто участвует в этом процессе, понесет заслуженное наказание за свои действия. Мы делаем все возможное, чтобы остановить мобилизацию и подорвать планы российской армии,

– сказали представители движения сопротивления.

Партизаны работали в военкомате в Норильске / Фото из телеграм-канала "Атеш"

В то же время в "Атеше" подчеркнули, что к их движению присоединяется все больше агентов из Красноярского края.

"Вместе мы нанесем ощутимый удар по путинскому режиму и приблизим конец этой кровопролитной войны", – резюмировали партизаны.

Обратите внимание! "Атеш" написал, что если вы имеете информацию о мобилизации, военные объекты или планы оккупантов – пишите координатору и помогите в борьбе: @Wladimir_atesh_ua