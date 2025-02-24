Это уже не первая диверсия на этом аэродроме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Сожженное авто принадлежало российскому офицеру
Сожженная машина принадлежала одному из офицеров воздушно-космических сил России. Он активно поддерживает агрессию против Украины и является фанатом пропагандистского канала Fighterbomber.
Партизаны сожгли авто оккупанта / Фото "Атеш"
Авиабаза Шагол в Челябинске пригодна для самолетов типа Ил-76, Ан-22, Ту-134 и других более легких самолетов и вертолетов различных типов. Сейчас там эксплуатируются самолеты Су-34.
Партизаны отмечают, что год назад кто-то на этом аэродроме сжег одну из "сушек".
После этого россияне усилили меры безопасности в аэропорту, но, как отмечают в "Атеш", "хватило их ненадолго".
"Атеш" сжег авто российского офицера: смотрите видео
Мы продолжаем наблюдать за военными объектами на территории России, техникой и личным составом. Те, кто думает, что спрятался в тылу, глубоко ошибаются!
– отмечают партизаны.
Напомним, что в начале февраля в ракетном полку под Москвой усилили проверки после январских атак украинских дронов. Задача этого подразделения – отражением воздушных ударов. На его вооружении находятся установки С-400 "Триумф" и С-300ПМ.