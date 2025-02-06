Речь идет о случае в январе, когда украинские БПЛА появились в Московской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой движение "АТЕШ".

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Полк занимается отражением воздушных ударов

Агент "АТЕШ" разведал, какая ситуация на территории 606 гвардейского зенитного ракетного полка в населенном пункте Электросталь Московской области. В частности, собрал данные о режиме работы, транспорт и личный состав.

Это подразделение занимается отражением воздушных ударов. У него на вооружении есть установки С-400 "Триумф" и С-300ПМ.

По информации от родственников военнослужащих после атак украинских БпЛА в январе 2025 года, когда дроны долетали до Московской области, участились проверки,

– говорят в "Атеш".

Партизаны показали ракетный полк под Москвой / Фото "Атеш"

Вся информация от партизан передана Силам обороны Украины.