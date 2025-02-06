Йдеться про випадок у січні, коли українські БпЛА з'явилися у Московській області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням рух "Атеш".

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Полк займається відбиттям повітряних ударів

Агент "Атеш" розвідав, яка ситуація на території 606 гвардійського зенітного ракетного полку у населеному пункті Електросталь Московської області. Зокрема, зібрав дані про режим роботи, транспорт та особовий склад.

Цей підрозділ займається відбиттям повітряних ударів. У нього на озброєнні є установки С-400 "Тріумф" та С-300ПМ.

За інформацією від родичів військовослужбовців після атак українських БпЛА у січні 2025 року, коли дрони долітали до Московської області, почастішали перевірки,

– кажуть в "Атеш".

Партизани показали ракетний полк під Москвою / Фото "Атеш"

Уся інформація від партизанів передана Силам оборони України.