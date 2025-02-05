Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ".

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Як Starlink створює проблеми росіянам на фронті

Агенти "Кібер АТЕШ" отримали інформацію про серйозні проблеми у комунікації російських військ. За даними партизанів, Starlink почав масово блокувати акаунти, посилаючись на "підозрілу активність".

Значна кількість російських окупантів вже зіткнулася з несподіваним відключенням терміналів, що призвело до перебоїв у координації підрозділів. Зазначається, що відновлення доступу можливе лише після відповідної перевірки, однак в умовах бойових дій зробити це надзвичайно складно.

Все це посилює хаос у системі управління російської армії. Поки окупанти намагаються знайти способи обійти блокування, ситуація на фронті для них лише погіршується,

– йдеться в дописі "АТЕШ".

До слова, раніше стало відомо, що російські війська отримують термінали Starlink через чорний ринок, що покращує їхню координацію та ефективність на полі бою. Наразі зусилля США та України спрямовані на запобігання незаконному використанню Starlink, але складність полягає в технічних та санкційних обмеженнях.