Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю для "Радіо Свобода" командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадима Сухаревського.

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Україна спробує створити альтернативу Starlink

Командувач СБС наголосив, що наразі реальної альтернативи Starlink немає.

"Не секрет, що Starlink – це не у вигляді реклами, надав нам стратегічну перевагу в ході повномасштабного вторгнення. Я оцінюю цей ефект як саме стратегічний", – сказав Сухаревський.

Він зауважив, що для Сил безпілотних систем Starlink став одним з основних засобів. Він використовується для комунікації, побудови бойової діяльності "від пілота до командувача … і навіть вище".

Нам варто як державі думати про те, що треба мати свій подібний доступ до інтернету. Супутники, системи і тому подібне. Це наше майбутнє, до якого ми маємо йти,

– додав Сухаревський.

Він також повідомив, що Україна бере участь у перемовинах із союзниками, щоб створити свою альтернативу – "дієву, нашу, в розрізі бойової діяльності".