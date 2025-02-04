Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью для "Радио Свобода" командующего Сил беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского.

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Украина попытается создать альтернативу Starlink

Командующий СБС отметил, что пока реальной альтернативы Starlink нет.

"Не секрет, что Starlink – это не в виде рекламы, предоставил нам стратегическое преимущество в ходе полномасштабного вторжения. Я оцениваю этот эффект как именно стратегический", – сказал Сухаревский.

Он отметил, что для Сил беспилотных систем Starlink стал одним из основных средств. Он используется для коммуникации, построения боевой деятельности "от пилота до командующего ... и даже выше".

Нам стоит как государству думать о том, что надо иметь свой подобный доступ к интернету. Спутники, системы и тому подобное. Это наше будущее, к которому мы должны идти,

– добавил Сухаревский.

Он также сообщил, что Украина участвует в переговорах с союзниками, чтобы создать свою альтернативу – "действенную, нашу, в разрезе боевой деятельности".