Российские матери даже к Путину обращались, но ответа, конечно, не получили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники.

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Россиянки призывают "поднять шум"

Россиянки имеют закрытый чат в телеграмме. Около полсотни матерей, сестер, жен жалуются на произвол в российской армии.

Среди жалоб – невозможность вернуть тела оккупантов, погибших в Херсонской области.

У меня брат погиб под Антоновским мостом, с 29 января официально без вести пропавший ... Как мне объясняют, что оттуда никто не вернулся, и там живых нет,

– жалуется одна из женщин.

Объяснительная от оккупанта о действиях на Херсонских островах / Фото источников 24 Канала

Другая женщина пыталась агитировать написать коллективные обращения Путину. Участницы чата даже поддержали ее.

"Надо такой шум поднять. Все молчим и вот, беспредел творится. На убой продолжают отправлять. Те, кто пропали, о них забыли в части", – пишут они.

Попытки достучаться до российских властей уже были. Россиянка рассказала, что она Путину писала и на горячую линию звонила во время прямой трансляции, но "он даже не ответил". Жалуется, куда только не обращалась – везде тишина.

Руководство бригад не отвечает на звонки, и никакой информации нет уже месяцами.

Пусть горят в аду те, кто их туда отправляет, твари*ки. Почему они сами не пропадают, там все целые сидят в части,

– написала родственница одного из оккупантов.