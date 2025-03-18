Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, зараз у Росії за ґрати садять за будь-який привід.

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Тюрми спорожніли

Ольга Романова зазначила, що у Росії зовсім не модернізована пенітенціарна система. Довгий час було незрозуміло, чому Владімір Путін не проводить там реформи. Однак очевидно, що саме у в'язницях він набирає велику кількість особового складу та кидає їх на фронт в Україну.

Тюрми спорожніли під час війни. Цього тижня знову цю "пробку у басейні" заткнули. В'язниця знову стала працювати як резервуар. Причому тюрма дуже змінилась. Тому що, наприклад, зараз посадки йдуть мало не за перехід дороги у невстановленому місці,

– сказала вона.

Зараз триває накопичення в'язнів. Приблизно за пів року росіяни легко зможуть назбирати у тюрмах 150 – 200 тисяч окупантів. Адже колишні в’язні добре показали себе під час так званої "сво".

Нагадаємо, раніше у Росії військові влаштували бунт. Відомо, що з військової комендатури у Чебаркулі Челябінської області приблизно 100 військовослужбовців, які з різних причин відмовилися воювати в Україні, насильно посадили до автобусів та доставили до Єкатеринбурга. Там чоловіків розмістили у наметовому містечку за 20 кілометрів від аеропорту Кольцово.