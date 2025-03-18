Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, сейчас в России за решетку сажают за любой повод.

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Тюрьмы опустели

Ольга Романова отметила, что в России совсем не модернизирована пенитенциарная система. Долгое время было непонятно, почему Владимир Путин не проводит там реформы. Однако очевидно, что именно в тюрьмах он набирает большое количество личного состава и бросает их на фронт в Украину.

Тюрьмы опустели во время войны. На этой неделе снова эту "пробку в бассейне" заткнули. Тюрьма снова стала работать как резервуар. Причем тюрьма очень изменилась. Потому что, например, сейчас посадки идут чуть ли не за переход дороги в неустановленном месте,

– сказала она.

Сейчас продолжается накопление заключенных. Примерно за полгода россияне легко смогут собрать в тюрьмах 150 – 200 тысяч оккупантов. Ведь бывшие заключенные хорошо показали себя во время так называемой "сво".

Напомним, ранее в России военные устроили бунт. Известно, что с военной комендатуры в Чебаркуле Челябинской области примерно 100 военнослужащих, которые по разным причинам отказались воевать в Украине, насильно посадили в автобусы и доставили в Екатеринбург. Там мужчин разместили в палаточном городке в 20 километрах от аэропорта Кольцово.