Накануне, 28 февраля, из военной комендатуры в Чебаркуле Челябинской области около 100 военнослужащих, которые по разным причинам отказались воевать в Украине, насильно посадили в автобусы и доставили в Екатеринбург. Там мужчин разместили в палаточном городке в 20 километрах от аэропорта Кольцово, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно

Известно, что мужчины потребовали дать им возможность написать рапорт об отказе продолжать службу и пытались вызвать на место следователей. Вместо этого отказников попытались насильно посадить в самолет, чтобы отправить в Ростов, а затем в Украину, но военные "устроили бунт". На кадрах слышны крики и ругань военнослужащих, кто-то из военных предлагает "резать вены" и требует вызвать скорую.

Момент столкновения отказников с военной полицией: смотрите видео

В сети появились видео с места событий. В одном из них россияне рассказывают, что большинство из них имеют ранения, впрочем на ВВК их признали здоровыми.

"Мы согласны служить дальше, но просим, чтобы нас вылечили и сделали операции. У многих ребят должна была быть сегодня госпитализация, но нас загрузили в автобусы и отвезли сюда - в аэропорт Кольцово. После чего нас хотят отправить на фрогт. Где справедливость? Ради чего и кого мы тогда воюем, если мы никому не нужны", – возмущались мужчины.

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28 февраля в 23 часа по Екатеринбургу на запланированный рейс в Ростов-на-Дону мужчин посадить так и не смогли. С ними пропала связь. Уже 1 марта к обеду военные вышли на связь и сообщили, что утром их насильно посадили на самолета в Ростов, а потом в автобусы в Луганск.