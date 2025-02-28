Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Он добавил, что перед Владимиром Путиным стоит выбор: либо повышать выплаты и соцпакеты, чтобы привлечь новых рекрутов, или вводить принудительную мобилизацию.

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Принудительная мобилизация может быть частичной, как в 2022 году, но с такими же негативными последствиями: многие будут уклоняться, сдаваться в плен, а внутри страны будет расти недовольство, что может привести к политическим потрясениям.

Когда будет полное истощение России

Именно поэтому российское руководство пока не решается на этот шаг.

В ближайшие несколько месяцев станет понятно, какой путь выберет Путин. Однако до конца года Россия уже не сможет вести широкомасштабные боевые действия даже на тех участках фронта, которые сейчас удерживает,

– сказал Роман Свитан.

Он добавил, что полный крах российских возможностей наступит только в случае распада Российской империи на несколько десятков государств. Тогда можно будет говорить о полном истощении ресурсов, в частности человеческого резерва.

Россия испытывает нехватку боеприпасов и техники

Роман Свитан отметил, что складские запасы боеприпасов у россиян уже полтора года на нуле.

Однако свои 10 –15 тысяч снарядов в сутки они использовать могут: сами производят 5 –7 тысяч, еще 5 – 7 тысяч им поставляет Северная Корея. Нулевые складские запасы не означают полного отсутствия боеприпасов, но их количество ограничено. Если они производят 5 – 7 тысяч снарядов в сутки, то 8 – 9 тысяч изготовить уже не могут,

– сказал Свитан.

Он добавил, что для этого им сначала нужно построить заводы для производства станков, которые будут изготавливать снаряды, а затем – заводы для производства самих снарядов. Поэтому быстро нарастить производство россияне не смогут.

Похожая ситуация и с техникой: их складские запасы техники приближаются к нулю, но это не означает, что техники у них не будет. Они продолжают производить 15 – 20 единиц боевых бронированных машин в месяц. Эти машины или сразу идут в бой, или накапливаются для дальнейшего использования. Кроме того, они закупают технику или в Северной Корее, или в других странах,

– объяснил Свитан.

Он отметил, что в оборонительном режиме Россия может удерживать фронт длиной около 1000 километров – примерно столько же составляет граница между Украиной и Россией. Но наступать при таких условиях она не сможет. Максимальная ширина фронта для наступления с нынешними ресурсами России – примерно 100 километров. Они могут пытаться продвигаться небольшими участками в разных местах.